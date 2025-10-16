Samaipata incorpora a Roberto Cruz, ex IBM y Villar Mir, para impulsar la integración de IA en la cartera. - SAMAIPATA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fondo de capital riesgo Samaipata ha anunciado este jueves el fichaje de Roberto Cruz como nuevo 'operating partner' con el objetivo de impulsar la integración estratégica de la Inteligencia Artificial (IA) en las compañías que formen parte de su cartera.

La firma ha reseñado en un comunicado que Cruz, con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico, ha ocupado puestos de liderazgo en compañías como IBM, Grupo Villar Mir o Havas Group, así como en 'scaleups' como Idoven --donde fue reconocido con el galardón al Mejor Proyecto de Analítica Avanzada de España--, Ontruck y TietAI.

Samaipata ha ahondado en que la figura del 'operating partner' es "clave" en su modelo de apoyo operativo, ya que permite a los fundadores de las empresas participadas acceder a una red de expertos procedentes de compañías como Google, N26, Airbnb, Spotify o Dropbox, que asesoran en áreas como internacionalización, talento o tecnología.

Así, con esta incorporación el fondo busca reforzar su compromiso de aportar "el mejor conocimiento operativo al servicio de los fundadores" en un contexto en el que la IA está transformando la manera de construir empresas.

"Estamos siendo testigos de un cambio de plataforma sin precedentes, impulsado por los avances en IA", ha señalado el socio de Samaipata, Alberto Cuevas.

"Está naciendo una nueva generación de startups: más rápidas, más eficientes y más ambiciosas. Contar con Roberto en este contexto nos permite acompañar a nuestras participadas en un momento clave para construir ventajas competitivas a través de la tecnología", ha añadido.

Además de su labor de asesoramiento individual a los fundadores, Cruz formará parte de varias iniciativas internas del fondo, entre ellas una comunidad de aprendizaje en la que las compañías comparten avances y buenas prácticas en IA, así como la elaboración de una 'newsletter' centrada en los desarrollos más relevantes del ecosistema tecnológico.

"En un momento en el que la IA está redefiniendo la forma de construir compañías, me ilusiona poder contribuir desde Samaipata a que los fundadores tomen mejores decisiones tecnológicas desde el principio. Mi objetivo es ayudarles a traducir el potencial técnico de la IA en valor de negocio real y sostenible", ha indicado el propio Cruz.