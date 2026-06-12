Santalucía, Reale y Lagun Aro, destacadas como las mejores aseguradoras de España, según 'Forbes'

Archivo - Edificio Sede del grupo asegurador Santalucía. - SANTALUCÍA - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las aseguradoras Santalucía, Reale y Lagun Aro (Laboral Kutxa) han sido destacadas como las mejores de España en los ramos de Hogar, Vida y Autos, según recoge la publicación 'Forbes'.

En concreto, en el ramo de Hogar, la revista ha destacado a Santalucía, mientras que por detrás se han situado Allianz Seguros, Alianza Española, Reale y Mapfre. "En Santalucía tenemos el firme compromiso de cuidar y proteger a las familias, especialmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Este reconocimiento refuerza nuestra vocación de estar cerca de nuestros clientes, acompañándoles con una respuesta ágil, humana y eficaz cuando más lo necesitan", ha destacado el consejero director general de Santalucía, Andrés Romero.

Forbes subraya la apuesta de Santalucía por la innovación tecnológica aplicada a la experiencia de cliente. La compañía ha incorporado un asistente virtual basado en inteligencia artificial en su centro de contacto, capaz de identificar al cliente y comprender el motivo de la llamada para derivarla al equipo adecuado. Según los datos recogidos por la publicación, el sistema identifica correctamente al cliente en el 83% de las llamadas y entiende la intención de contacto en el 92% de los casos.

En el ramo de Autos, por detrás de Lagun Aro se han situado Helvetia, Occident, Mapfre y Adeslas, mientras que en Vida, el ranking para España está conformado por Reale, Mapfre, Axa, Generali y Santalucía.