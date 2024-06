Schnabel (BCE) minimiza la posibilidad de una brecha entre la política monetaria del BCE y de la Fed

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La representante alemana en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, ha minimizado este lunes la posibilidad de que la senda de tipos que emprenda el BCE y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) diverjan de forma considerable y que, de hacerlo, sería una diferencia "ligera" y "temporal".

"Hasta ahora esto no ha dado mucho de sí", ha sostenido Schnabel en un evento celebrado este lunes en Berlín (Alemania). "La macroeconomía no es tan parecida, pero, del lado de la inflación, en realidad no somos tan distintos", ha añadido la 'guardiana del euro'.

En este sentido, Schnabel ha opinado que incluso aunque haya una cierta brecha entre las políticas monetarias de ambos institutos emisores, esta será solo "contenida" y "temporal". En cualquier caso, la alemana no "está tan segura" de que finalmente se vaya a materializar, por lo que "no está muy preocupada".

Los mercados han apuntado a una posible disparidad de políticas monetarias a ambos lados del Atlántico, especialmente tras las últimas lecturas de inflación en Estados Unidos.

De hecho, las previsiones del último 'dot plot' de la Fed, o diagrama de puntos, arrojan un solo recorte de tipos de interés para este año. No obstante, los inversores ven uno o dos movimientos más en la eurozona, tras una primera reducción de 25 puntos básicos a principios de este mes.