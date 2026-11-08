Solaria y Enagás, las empresas del Ibex 35 que más sufren el 'ataque' de los bajistas

Archivo - Varios paneles del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solaria y Enagás son las compañías del Ibex 35 que más sufren los 'ataques' bajistas por parte de los 'hedge funds', por delante de otros 14 valores que también cuentan con posiciones cortas en su contra.

En concreto, Solaria cuenta con ocho posiciones cortas que ascienden, en conjunto, hasta el 7,96% de su accionariado, repartidas entre Capital Fund Management (0,83%), Citadel Advisors (0,47%), JP Morgan AM (2,41%), Marshall Wace (0,84%), Two Sigma Investments (0,63%), AHL Partners (1,08%), Acadian AM (0,7%) y Marchant MC (1%), según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

El analista de XTB Javier Cabrera ha explicado que la energética acumula años con un flujo de caja libre negativo, algo que le ha llevado a una posición de deuda elevada que supera las cuatro veces la deuda neta respecto al Ebitda.

A este factor se suma que Solaria mantiene los mismos problemas de caja pese a que los ingresos crecen: "Y esto es importante, porque la quiebra de una empresa viene de la falta de solvencia: es decir, que aunque tus ingresos crecen, no eres capaz de pagar tus compromisos financieros. Y los inversores bajistas piensan que la situación financiera de Solaria puede empeorar", expone.

En el caso de Enagás, siete 'hedge funds' concentran su 'ataque' bajista del 4,53% distribuido entre Wellington Management Company (0,62%), BlackRock Investment Management (0,55%), Millennium International Management (0,77%), WorldQuant (0,5%), Point 72 Europe (0,96%), Eleva Capital (0,5%) y ExodusPoint Capital Management (0,63%).

Sobre esta compañía, Cabrera explica que Enagás se encuentra en una transformación de negocio que implica una apuesta importante por el hidrógeno verde, algo que le ha llevado a recortar su dividendo y ha aumentado las dudas entre los bajistas sobre su capacidad para generar flujos de caja suficientes para mantener la retribución al accionista.

"Dado el carácter de la empresa, siempre muy ligada a la remuneración al accionista, los bajistas piensan que si Enagás recorta de nuevo el dividendo o finalmente la rentabilidad del hidrógeno no es la que se esperaba, las acciones podrían sufrir caídas", asegura.

El resto de compañías del Ibex 35 que también cuentan con posiciones cortas en su capital son Acciona (1,11% en total), Acerinox (0,5%), Aena (0,5%), Bankinter (0,48%), Cellnex (1,59%), Colonial (1,2%), Fluidra (1,09%), Grifols (1,78%), Indra (1,28%), Rovi (1,51%), Puig (0,5%), Redeia (1,26%), Sacyr (1,78%) y Repsol (1,17%).

MERCADO CONTINUO

En el mercado continuo, Técnicas Reunidas acumula unas posiciones cortas del 3,91% repartidas entre cuatro 'hedge funds': Capital Fund Management (1%), Marshall Wace (0,99%), AKO Capital (1,3%) y Marble Bar AM (0,62%).

El analista de XTB explica que esta compañía cuenta con unos márgenes muy reducidos, con contratos en su mayoría a precio cerrado, lo que implica que, ante aumentos de los costes, "la empresa no puede traspasarlos a sus clientes, teniendo un impacto en sus márgenes".

Técnicas Reunidas registró un margen neto del 1,9% al cierre del primer semestre del 2026, lo que implica que "ante cualquier impacto en los precios podría entrar en pérdidas". A esto se suma que alrededor del 68% de su cartera de proyectos procede de Oriente Medio, una región todavía presionada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

A su vez, Amper acumula unas posiciones cortas que se elevan hasta el 3,31% y que se reparten entre Arrowstreet Capital (0,6%), WorldQuant (0,69%), Connor, Clark & Lunn Investment Management (0,6%), Tudor Capital Europe (0,5%) y ActusRayPartners (0,92%).

En su caso, Cabrera señala que muchos bajistas se lanzan en corto porque la compañía "tiene problemas para generar flujos de caja libre ampliamente positivos" y en el último semestre anunció un importante aumento de su deuda neta y, como consecuencia, de su deuda neta respecto a Ebitda.

"A todo ello hay que sumar el historial de ampliaciones de capital de la compañía, lo que normalmente no suele gustar al mercado por el efecto dilutivo", agrega.

Otros valores del mercado continuo que también sufren los 'ataques' bajistas de los 'hedge funds' son Atresmedia (0,5%), eDreams (3,05%), Ence (1,37%), Global Dominion (0,6%), Grenergy (1,2%), HBX (1%), Neinor Homes (0,6%), OHLA (0,59%), Oryzon Genomics (0,6%), Pharma Mar (0,52%), Talgo (0,7%), Tubacex (1,19%) y Viscofan (3,18%).