Los maquinistas valoran el "cambio de talante" con Cuerpo pero lo ven insuficiente para desconvocar la huelga

Archivo - El secretario general de SEMAF, Diego Martín Fernández, atiende a los medios tras una reunión, en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha valorado "positivamente" el "cambio de talante" y la "voluntad" de llegar a acuerdos del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, pero esperará a confirmar si se cumple lo prometido y considera que por ahora no es suficiente para desconvocar la huelga en Renfe de los días 10 y 12 de noviembre.

"Nosotros seguimos adelante con las movilizaciones", ha afirmado su secretario general, Diego Martín, en declaraciones a los medios a la salida de su reunión en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Cuerpo, quien asume temporalmente esta cartera tras la dimisión de Óscar Puente.

Martín ha comentado que el Gobierno les ha compartido "mucha documentación y mucho texto legal" y regulación con medidas para cumplimentar el acuerdo del pasado mes de febrero que "afecta directamente a la seguridad de todo el sistema ferroviario", referentes a temas como procedimientos, protocolos, alertas meteorológicas, cultura justa o conducción continuada, con el fin de dar respuesta a los riesgos que han transmitido previamente los profesionales.

Sin embargo, se ha mostrado cauto respecto a si se cumplirán las "expectativas" y se harán realidad las propuestas y ha estimado imposible que estas se aprueben antes de la huelga.

"De momento han puesto voluntad para negociar en todas las materias, no han puesto ninguna línea roja; nosotros también vemos el cambio al final de postura en la negociación. Llevábamos seis meses sin ningún tipo de noticias sobre muchas materias y ahora mismo en 24 horas nos han dado información sobre varias y valoramos positivamente esa evolución, pero ahora mismo no es la necesaria para poder desconvocar los paros", ha afirmado el portavoz de Semaf.

"Tenemos que analizar muchísima documentación, muchísimos textos legales y tenemos que leerlo detenidamente, porque al final es muchísima información que hoy mismo nos han facilitado, con lo cual no podemos valorar realmente si todas las reivindicaciones que poníamos encima de la mesa están cumplidas o no y veremos a ver si lo cumplen. Lógicamente, son materias que al final benefician a todos los usuarios, a todos los trabajadores", ha defendido ante la prensa.

"El cambio de talante es obvio, pero tendrá que materializarse", ha insistido. "Ya hemos vivido situaciones similares, pero entendemos que al final el trabajo es lo que avala a quien lo pone encima de la mesa, con lo cual al final veremos en las próximas semanas lo que se lleva a cabo", ha señalado.

Finalmente, preguntado por si habrá próximas reuniones con Carlos Cuerpo, ha aclarado que ellos son "la parte convocada" y no la "convocante", y ha indicado que estarán pendientes de si se producen "suficientes avances" para poder reunirse de nuevo.

Además de Semaf, en la reunión han estado presentes representantes de CCOO y UGT del ámbito ferroviario.

Este jueves Cuerpo y representantes de Semaf ya mantuvieron otro encuentro en la sede del Ministerio de Transportes, que desde la fuerza sindical describieron como una sesión de "primera toma de contacto" en la que no se produjo "ningún avance sobre las reivindicaciones" de los maquinistas.

EL GOBIERNO AGRADECE LA "ACTITUD CONSTRUCTIVA" Y VE "AVANCES CONCRETOS"

Fuentes de la Vicepresidencia Primera del Gobierno afirman que se han producido "avances concretos" durante la reunión y sostienen que Carlos Cuerpo "ha puesto sobre la mesa soluciones para abordar las reclamaciones en materia de seguridad por parte de los sindicatos".

Además, han calificado la reunión con los sindicatos como "muy productiva" y han agradecido la "actitud constructiva" de todas las partes presentes en el encuentro.

Por último, concluyen que se han emplazado a "cerrar con urgencia en los próximos días los detalles" de las propuestas normativas.