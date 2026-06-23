Sumar denunciará al Banco de España ante la Audiencia Nacional si no acata la sentencia sobre beneficios bancarios

El diputado de Sumar en el Congreso Carlos Martín durante las jornadas 'TaxTheSuperRich: por una fiscalidad a la riqueza para el siglo XXI' en el Círculo de Bellas Artes, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha avisado este martes que su grupo parlamentario llevará al Banco de España a la Audiencia Nacional si la institución no acata la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a informar sobre los beneficios que obtuvieron las entidades financieras con los depósitos en el Banco Central Europeo (BCE).

Martín ha lanzado este aviso al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que ha comparecido este martes en la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta del informe anual de la institución del año 2025.

La disputa entre Sumar y el Banco de España se originó cuando el grupo parlamentario pidió a la institución, entonces gobernada por Pablo Hernández de Cos, los ingresos que se anotaban los bancos con esta práctica, pues en opinión del grupo plurinacional estaban ganando dinero simplemente por dejarlo aparcado en una facilidad de depósito.

En un principio el organismo monetario se negó a conceder esos datos, pero finalmente el Tribunal Supremo dijo que tenía que dar a conocer esa información.

Sin embargo, el portavoz económico del grupo en el Congreso ha denunciado que la institución está buscando la forma de "no cumplir" con la sentencia del Tribunal Supremo y en lugar de entregar el "folio de datos" que Sumar reclama, lo que pretende el Banco de España es exhibir esos datos en una sala de su sede.

A SUMAR NO LE VALE LA FÓRMULA DEL BANCO DE ESPAÑA

"Esto, señor Escrivá, no es cumplir la sentencia, es sustituir la entrega que dice la sentencia por una exhibición tutelada", ha denunciado Martín, que a continuación ha avisado que si el Banco de España no cumple la sentencia su grupo iniciará "un procedimiento de incumplimiento de sentencia en la Audiencia Nacional".

A renglón seguido, Carlos Martín ha emplazado al gobernador a recapacitar sobre el asunto y facilitar una información que considera "básica" para la construcción de políticas más útiles para los ciudadanos.

Por último, Carlos Martín ha aseverado que el coste de esa práctica es "altísimo", pues desde 2023 se han transferido a los bancos en el conjunto de la eurozona 332.000 millones desde las facilidades de depósito, 20.300 millones en el caso de España.

"Señor Escrivá, nosotros le dimos nuestra confianza porque pensábamos que usted iba a abrir las ventanas y renovar una institución que está recuperándose de una grave pérdida reputacional. Usted se presentó como adalid de la transparencia. Nosotros queremos seguir confiando en usted", ha zanjado.