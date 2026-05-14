Unicaja se hace con el 75% de la emisión de 500 millones que ofreció recomprar la semana pasada

Archivo - Imagen de archivo de una sede de Unicaja. - UNICAJA - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenedores de bonos de Unicaja han acudido a la oferta de recompra de una emisión de participaciones preferentes de 500 millones que anunció el banco la semana pasada con un 75% del importe nominal de dicha emisión, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Del total de 500 millones de la emisión de participaciones han acudido a la oferta tenedores de participaciones por valor de 379,6 millones de euros. De esta forma, una vez que se liquiden, quedarán en circulación participaciones por valor de 120,4 millones de euros.

El precio de recompra ha sido del 100,8% del valor nominal, además de cualquier distribución devengada pero no pagada. La liquidación se prevé para el 19 de mayo.