AIReF prevé que será necesario un ajuste del 0,9% del PIB hasta 2028 para cumplir con los compromisos europeos

La presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, durante la presentación del Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2026 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a 15 de abril de 2026, en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este jueves el Informe de Progreso Anual, donde ha concluido que, incluso aplicando la cláusula de escape por el gasto en defensa, serían necesarios ajustes del 0,6% en el PIB en 2027 y del 0,3% en 2028 para mantener la cuenta de control dentro de los límites y cumplir con los compromisos, lo que representa un ajuste de unos 15.000 millones de euros.

Así, prevé que el gasto primario neto de medidas de ingresos crecerá un 5% anual en promedio entre 2025 y 2028, frente al 3,4% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo (PFEMP) si no se dan medidas adicionales.

A políticas constantes, las tasas de crecimiento del gasto neto serán superiores a los compromisos anuales del Plan en más de dos puntos porcentuales en 2026 y 2027 y en más de un punto en 2028. Por eso, cree que la cuenta de control acumulada superaría el límite desde 2026 y alcanzaría el 2,1% del PIB en 2028.

No obstante, la activación de la cláusula de escape nacional para acomodar el gasto en defensa reduce esas desviaciones. En 2026, la cuenta de control acumulada estaría en el límite del 0,6% del PIB, pero en 2027 y 2028 volvería a superar los límites hasta alcanzar el 1,5% del PIB en 2028. Por eso, aun aplicando la cláusula de escape, la AIReF considera que serían necesarios los citados ajustes.

MENOS CRECIMIENTO Y MÁS DÉFICIT

Asimismo, la AIReF ha bajado al 2,2% su previsión de crecimiento del PIB real, por debajo del 2,3% que pronosticó en abril. Esto coincide con las previsiones del Gobierno, pero discrepan en el PIB nominal, que el Gobierno sitúa en el 5,3% para 2026 frente al 4,8% previsto por la AIReF.

A medio plazo, la AIReF ha revisado al alza el crecimiento previsto para 2027 y 2028, hasta el 2% y el 1,9%, respectivamente, por los mayores flujos. Más tarde, estima que el crecimiento del PIB real se desacelerará hasta el 1,7% en 2030. En esta sentido, advierte de que este escenario está sujeto a riesgos a la baja, vinculados especialmente a los conflictos bélicos.

Por otro lado, prevé que el déficit de las Administraciones Públicas repunte en 2026 hasta el 2,6% del PIB debido a las medidas temporales adoptadas.

En cuanto a la deuda, pronostica que la ratio de deuda pública se mantenga descendente a medio plazo, aunque a un ritmo más moderado, con una reducción de algo más de cinco puntos en los próximos cinco años.

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