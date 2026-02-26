Unicaja propondrá a su junta el nombramiento de dos consejeras y el pago de un dividendo complementario

Archivo - Imagen de la sede Unicaja. - UNICAJA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja propondrá en su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Málaga el próximo 9 de abril en primera convocatoria o el 10 de abril en segunda convocatoria, el nombramiento de dos consejeras dominicales y el pago de un dividendo complementario de 0,107 euros por acción a cargo de los beneficios de 2025.

En concreto, la entidad bancaria propondrá el nombramiento de María Nieves García Santos, actual profesora titular de Economía Monetaria y Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, y de María Isabel Martínez Torre-Enciso, miembro de la junta directiva de la Federación Europea de Asociaciones de Gestión de Riesgos (Ferma) como consejeras dominicales, ambas a propuesta de Fundación Unicaja.

En paralelo, Unicaja someterá a votación la reelección de Miguel González Moreno y de José Ramón Sánchez Serrano como consejeros, también a propuesta de Fundación Unicaja.

Por otra parte, la entidad debatirá la distribución del beneficio correspondiente al ejercicio 2025. Del total, unos 126,5 millones de euros se destinarán a reservas voluntarias, otros 30 millones a reserva de capitalización y 443 millones a dividendos.

Respecto a la cantidad dirigida a dividendos, y tras el pago de 169 millones de euros efectuado en septiembre, Unicaja distribuirá 274 millones de euros como dividendo complementario del ejercicio 2025, a razón de 0,107 euros brutos por cada título.

La previsión es que el pago de esta remuneración a sus accionistas se haga efectivo el próximo 23 de abril de 2026.

Los accionistas también deberán aprobar las cuentas anuales correspondientes al 2025, así como el estado de información no financiera consolidado, la gestión del consejo de administración y la reelección de KPMG como auditor de cuentas del grupo para 2027.

Asimismo, la junta deberá someter a votación la política de remuneraciones de los consejeros que se aplicará durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029, la fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros y la entrega de acciones propias a consejeros ejecutivos de acuerdo con el plan de retribución variable del grupo.