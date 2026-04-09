Unicaja realiza dotaciones adicionales para "protegerse" de un entorno económico "inestable"

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, durante la celebración de la junta general de accionistas 2026. - UNICAJA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha asegurado durante su intervención en la junta de accionistas 2026 de la entidad financiera de este jueves que el banco ha llevado a cabo "dotaciones específicas adicionales" con el objetivo de salvaguardar a la entidad frente a "un hipotético entorno económico más inestable" para no "mermar su rentabilidad".

"A pesar de nuestra fortaleza financiera y también manteniendo un enfoque vigilante, durante el año 2025 hemos reforzado el seguimiento de los principales riesgos, especialmente los de naturaleza geopolítica. Hemos realizado dotaciones específicas adicionales a fin de protegernos de un hipotético entorno económico más inestable que nos permita no mermar nuestra rentabilidad", ha detallado el CEO del banco andaluz.

En este sentido, Rubiales ha explicado que durante el pasado ejercicio y especialmente en los últimos meses, las entidades financieras se han enfrentado a un panorama "marcado por la elevada incertidumbre geopolítica". En consecuencia, el directivo ha argumentado que el contexto "complejo y cambiante" ha obligado al banco a "dotarse de esquemas de actuación flexible y a una adaptación continua".

Además de la actual situación de crisis en Oriente Próximo entre Estados Unidos (EEUU) e Irán que eleva las perspectivas de inflación y reduce las de crecimiento, el presidente de Unicaja, Jose Sevilla, ha detallado que los últimos doce meses se han caracterizado por la prolongación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como por la evolución de la negociación arancelaria entre EEUU y la Unión Europea.

Respecto al conflicto en Oriente Medio, Rubiales ha señalado que "la evolución que presenta por el momento es difícil de pronosticar", y ha reconocido que la duración de la guerra determinará "el impacto sobre la inflación, el crecimiento económico, la reacción de los bancos centrales y los mercados financieros", fundamentales que, en palabras del CEO, "afectan a la actividad de Unicaja".

PLAN ESTRATÉGICO 2025-2027

A pesar de la coyuntura, la entidad financiera obtuvo un beneficio récord de 632 millones de euros en 2025, permitiendo elevar la rentabilidad sobre el capital tangible ajustada al exceso de capital por encima del 12% y distribuir el mayor dividendo de la historia de la entidad, de 443 millones de euros.

"La generación de este resultado responde al desarrollo de una estricta hoja de ruta marcada por una intensa transformación del negocio, que se ha visto acompañada también por una diversificación de las fuentes de ingresos proyectado en los principales márgenes de la cuenta de resultado", ha expuesto Rubiales.

A raíz de los buenos resultados, que multiplican por más de cuatro los anotados en 2021 --137 millones de euros--, Unicaja revisó recientemente el objetivo de beneficios del Plan Estratégico 2025-2027 que presentó el año pasado, desde una estimación inicial de superar los 1.600 millones de euros en el conjunto de los tres años hasta los 1.900 millones, lo que supone un aumento del 19%.

En concreto, el consejero delegado ha avanzado que "hay tres planos que de uno u otro modo están determinando la ejecución del plan": el negocio, tanto minorista como el de empresas; la tecnología, con un papel preponderante de la inteligencia artificial (IA); y las personas, apunta.

GANANCIAS DE EFICIENCIA SUPERIORES AL 50% GRACIAS A LA IA

En este sentido, el ejecutivo ha remarcado que la IA es "la prioridad absoluta y un pilar estratégico del proceso de transformación" de la entidad, ya que está "convencido" de que va a cambiar de manera "radical" la manera en hacer banca.

"Su potencial es enorme si atendemos a su capacidad para impactar en el comportamiento de los agentes económicos y en el modo de concebir y prestar los servicios, así como también para poder transformar nuestra estructura de coste", ha profundizado Rubiales.

A lo largo del 2025, el banco ha desplegado numerosos casos de uso, que están permitiendo potenciar parcelas del ámbito comercial, de la gestión de riesgos, de procesos y también transformar la forma en que interactúan con los clientes.

"Los resultados están siendo alentadores, estamos valorando ganancias de eficiencia superiores al 50%, que nos permite liberar recursos para desarrollo de actividades de mayor valor y de mayor impacto para la entidad", ha remachado el CEO del banco andaluz.

Con todo, Rubiales ha indicado que en esperan dotar de continuidad a la trayectoria ascendente que registra el banco y vaticina que "se irá consolidando en la medida que vayan cristalizando los retornos de la ejecución del plan estratégico, que aún no ha alcanzado, desde luego, su nivel más alto".

En esta línea, el directivo ha defendido que, a pesar de la incertidumbre geopolítica, Unicaja mantiene "los compromisos al mercado" que comunicaron a principios de año, y que fijan el beneficio estimado entre 2025 y 2027 en más de 1.900 millones de euros. Así, el CEO justifica que son "una entidad que ha sabido afrontar fases muy distintas de los ciclos económicos".