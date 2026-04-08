El Gobierno sube un 42% la base mínima a autónomos societarios y colaboradores y eleva sus cuotas

Archivo - Dos mujeres autónomas subiendo la persiana metálica de su negocio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se ha incrementado para este año más de un 42%, hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que provocará un aumento de las cuotas que paguen a la Seguridad Social por el ejercicio 2026, en contraste con el resto de los autónomos, que sí han visto congeladas sus cuotas para este año, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de esta decisión.

Aunque provisionalmente se permite a los familiares colaboradores y a los autónomos societarios cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando, cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 --previsto para finales de 2027, principios de 2028-- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía.

Esta diferencia entre ambas bases mínimas supone unos 135 euros más al mes (1.620 euros anuales) en la cuota que muchos familiares colaboradores y autónomos societarios pagan ahora a la Seguridad Social, que asciende a unos 315 euros al mes en el caso de una base mínima de 1.000 euros.

Para los que estén cotizando por encima de los 1.000 euros, la diferencia a pagar será menor a esos 135 euros mensuales (1.620 euros anuales). Por ejemplo, un autónomo societario o un familiar colaborador cuya base mínima de cotización sea actualmente de 1.212 euros, tendrá que abonar a la Seguridad Social una diferencia de algo menos de 70 euros mensuales (cerca de 840 euros anuales) cuando llegue el proceso de regularización de cuotas.

La base de 1.424,4 euros mensuales que corresponde para este año a este grupo de autónomos societarios y familiares colaboradores, que suponen entre ambos algo más de un millón de personas, es la misma que la del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, según la orden de cotización para 2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mientras que la Seguridad Social decidió prorrogar para 2026 las cuotas que los autónomos pagaban en 2025 tras varios intentos por incrementarlas, las de los familiares colaboradores, autónomos societarios y autónomos sin rendimientos no han corrido la misma suerte y pasan a serles de aplicación las reglas establecidas en el Real Decreto de 2022 que establecía el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

Fuentes de la Seguridad Social han señalado a Europa Press que esta decisión se produce tal y como se pactó en 2022 en el marco del sistema de cotización por ingresos reales y es "congruente con la evolución del sistema".

En concreto, desde la Seguridad Social argumentan que la reforma del sistema de cotización del Régimen de Autónomos de 2022 -pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, y aprobada con una amplia mayoría parlamentaria- estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podía ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.

Así se recoge en el Decreto-ley que aprobó la reforma y en la propia Ley General de Seguridad Social "sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado", subrayan desde el Ministerio que dirige Elma Saiz.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que no hay que perder de vista que "esto redunda en más derechos para los trabajadores, que verán incrementadas las cuantías de las prestaciones que generen en un futuro".

MALESTAR EN UPTA Y ATA

Desde UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que ya advirtió a la Seguridad Social de que esta situación podía producirse y considera que existe "una vía sencilla" para abordar una solución: un Real Decreto-ley que prorrogue la cuantía de la base de cotización de los autónomos societarios y colaboradores.

"Si se ha actuado para congelar las bases de cotización de 2025, entendemos que también podría aplicarse una solución similar en este caso", defiende Abad.

Asimismo, el presidente de UPTA echa en falta que, durante la convalidación del decreto de subida de las pensiones, donde se prorrogaban las cuotas de los autónomos --pero no la de societarios y familiares colaboradores--, no se presentaran propuestas para resolver esta cuestión. "Confiamos en que se pueda corregir en breve en beneficio de los autónomos afectados", ha apuntado Abad.

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha criticado, en declaraciones a Europa Press, que se haya dejado fuera de la prórroga de cuotas para 2026 a estos colectivos y se les haya subido más de un 40% la base de cotización por no tener unos Presupuestos donde fijar la base mínima.

La disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales establecía para familiares colaboradores y autónomos societarios una base mínima de 1.000 euros para 2023 y determinaba que las de 2024 y 2025 se fijaran en los Presupuestos Generales del Estado.

Amor confía en que, antes del proceso de regularización, se solucione este problema con una norma con rango de ley y ha afirmado que pedirá a los grupos parlamentarios una solución urgente ante lo que considera una "desproporcionalidad".