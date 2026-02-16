Verti (Mapfre) gana 11 millones en 2025

Archivo - Seguro Seis ruedas de Verti - VERTI - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Verti obtuvo un beneficio neto de 10,8 millones de euros en 2025, un dato que se apoya en la "optimización y personalización" de sus tarificadores y en la estrategia de marketing digital, según ha informado Mapfre en un comunicado.

La empresa de seguros cerró el año pasado con un total de primas de 147 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% en comparación con el año previo. El número total de pólizas fue de 450.000, entre los seguros de autos, hogar, movilidad personal y mascotas.

Mapfre, dueña de Verti, informó el la semana pasada de un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 19,6% con respecto a 2024.

Las primas del grupo crecieron un 3,6%, hasta los 29.144 millones de euros, impactadas por la depreciación de divisas, en particular, el real brasileño y otras monedas latinoamericanas, la lira turca y el dólar estadounidense. A tipos de cambio constantes, las primas se elevaron un 7,8%.