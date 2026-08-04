La vivienda usada alcanza un nuevo máximo histórico tras subir un 13,1% en julio, según idealista

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 13,1% interanual durante el mes de julio hasta situarse en los 2.933 euros por metro cuadrado, lo que supone marcar un nuevo máximo histórico en el país desde que idealista tiene registros, según los datos publicados por el portal inmobiliario.

Además, en relación con el trimestre anterior, la cifra experimenta una subida del 3,3%, mientras que en la comparativa mensual con respecto a junio el avance ha sido del 0,6%.

Por comunidades autónomas, todas han mostrado precios superiores a los reportados en el mismo mes del ejercicio anterior, encabezando las subidas Cantabria, con un aumento del 18,2%, Castilla-La Mancha (16,1%), Asturias (15,4%), Aragón (14,7%) y la Región de Murcia (14,5%).

Por debajo de la media nacional se han situado Cataluña (13%), Castilla y León (12,5%), Euskadi (11,7%), Galicia y Navarra (10,9% en ambos casos), Andalucía (10,8%), Comunitat Valenciana (10,6%), Extremadura (9,4%), La Rioja (9,3%), la Comunidad de Madrid (8%) y Canarias (7,8%). La autonomía con el menor ascenso ha sido Baleares, con un 5,3%.

A pesar de registrar la menor subida, Baleares se consolida como la autonomía más cara con 5.575 euros por metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid (5.135 euros/m2), Euskadi (3.748 euros/m2), Canarias (3.357 euros/m2), Cataluña (3.091 euros/m2) y Andalucía (2.925 euros/m2). En el extremo opuesto se ubican Extremadura (1.052 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.154 euros/m2) y Castilla y León (1.377 euros/m2).

OURENSE MARCA LA ÚNICA CAÍDA PROVINCIAL

En el análisis provincial, 49 de las 50 provincias han cerrado julio con tasas interanuales positivas, con la única excepción de Ourense, donde los precios se han contraído un 5%. Así, Toledo ostenta la mayor subida provincial (20,5%), por delante de València (18,4%), Cantabria (18,2%), Zaragoza (17,3%) y Sevilla (17,1%). Por su parte, la provincia de Barcelona ha subido un 12,1% y la Comunidad de Madrid un 8%.

Las provincias con los valores por metro cuadrado más elevados son Baleares (5.575 euros), Comunidad de Madrid (5.135 euros/m2), Guipúzcoa (4.633 euros/m2), Málaga (4.272 euros/m2), Vizcaya (3.576 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.516 euros/m2) y Barcelona (3.504 euros/m2).

En cambio, las más económicas corresponden a Ciudad Real (854 euros/m2), Teruel (876 euros/m2), Jaén (886 euros/m2) y Cuenca (895 euros/m2).

SAN SEBASTIÁN SE MANTIENE COMO LA CAPITAL MÁS CARA

En el ámbito de las capitales de provincia, la totalidad de las analizadas han contabilizado subidas de precio en los últimos doce meses. La subida más pronunciada la ha registrado la ciudad de Ciudad Real (21,8%), secundada por Salamanca (21,6%), León (19,9%), Ávila (17,9%) y Oviedo (17,3%).

Por el contrario, el ascenso más leve ha tenido lugar en la ciudad autónoma de Melilla (0,9%), acompañada por Cuenca (2,4%), Madrid (3,1%) y San Sebastián (3,9%).

Entre los grandes mercados del país, el precio del metro cuadrado ha subido en Bilbao (10,6%), Sevilla (10,4%), Valencia (8%), Málaga (6,9%), Barcelona (6,8%), Alicante (6,6%), Palma (5,8%), San Sebastián (3,9%) y Madrid (3,1%).

Tras estas evoluciones, la capital donostiarra se posiciona como la ciudad más cara de España al fijar su precio en 6.590 euros/m2, sobrepasando a Madrid (6.547 euros/m2) y a Barcelona (5.449 euros/m2). La capital con el valor más accesible ha resultado ser Zamora, con 1.423 euros por metro cuadrado.