Los autónomos pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que las grandes empresas, según UPTA

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha denunciado este viernes la brecha fiscal estructural existente entre los trabajadores autónomos y los grandes grupos empresariales en España, con una diferencia en el tipo medio efectivo de hasta 14 puntos.

La organización advierte de que esta brecha "consolida una desigualdad en el esfuerzo tributario que penaliza a los pequeños negocios".

Así, mientras los autónomos tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en un sistema progresivo, las grandes corporaciones lo hacen a través del Impuesto de Sociedades, cuyo tipo nominal es del 25%, pero cuyo tipo efectivo real se reduce de forma significativa mediante deducciones y ajustes fiscales.

UPTA pone como ejemplo para explicar esta brecha el de un trabajador autónomo persona física que tributa por tramos progresivos en el IRPF, con un rendimiento neto anual de 25.000 euros.

En este ejemplo, los primeros 12.450 euros tributarían al 19%, mientras que 7.750 euros tributarían al 24% y 4.800 euros lo harían al 30%, resultando el importe a pagar a Hacienda de 5.665,5 euros, con un tipo medio efectivo del 22,6% (porcentaje de la cuota sobre la base).

"Es decir, un autónomo con ingresos medios destina prácticamente uno de cada cuatro euros de su beneficio al pago del IRPF. Si el rendimiento se sitúa en torno a los 30.000 euros anuales, el tipo medio efectivo se aproxima al 23-24%, consolidando una presión fiscal significativa para actividades económicas de pequeña dimensión", expone UPTA.

En contraste, apunta, aunque el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 25%, la aplicación de deducciones por I+D+i, amortizaciones aceleradas, compensación de pérdidas, doble imposición y otros incentivos fiscales, permite que el tipo efectivo real de los grandes grupos empresariales se sitúe en entornos del 10-12% sobre resultado contable. "Esta diferencia pone de manifiesto una desigualdad estructural en la distribución del esfuerzo fiscal", insiste la organización.

Por ello, UPTA reclama al Gobierno una reforma fiscal estructural que reduzca el tipo medio efectivo que soportan los trabajadores autónomos, revise el sistema de deducciones aplicable a los grandes grupos empresariales y garantice un reparto más equitativo del esfuerzo tributario.

"No podemos admitir que quienes desarrollan pequeñas actividades económicas soporten un tipo medio efectivo del 23%, mientras que grandes grupos empresariales puedan reducir su tributación real a cifras cercanas al 10%. Esta brecha fiscal castiga al pequeño negocio; la equidad tributaria es un principio básico de justicia económica", ha defendido el presidente de UPTA, Eduardo Abad.