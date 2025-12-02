Cepyme celebra la ampliación de plazos para la puesta en marcha de 'Verifactu'

Archivo - La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha celebrado la ampliación en un año, hasta 2027, del calendario de implementación del nuevo sistema de facturación digital para empresas 'Verifactu'.

La entrada en vigor del 'Verifactu' estaba prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026, en el caso de los obligados tributarios contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, mientras que para las demás empresas y autónomos que utilizaran sistemas informáticos de facturación, el plazo era el 1 de julio de 2026.

Sin embargo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que modifica el calendario de aplicación y aplaza en un año, hasta 2027, el inicio de la puesta en marcha de los requisitos a cumplir por los sistemas informáticos de facturación de pymes y autónomos.

"Es una medida que la organización venía reclamando ante la evidencia de que una parte muy significativa de las pequeñas y medianas empresas no estaría preparada para el 1 de enero de 2026", ha señalado la organización a través de un comunicado.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha señalado que esta decisión "avanza en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas cuyos tiempos, recursos y capacidades técnicas no son equiparables a los de la gran empresa".

Ángela de Miguel ha recordado que España es un país de microempresas, con casi un millón de compañías que tienen cinco trabajadores o menos, y ha insistido en que estas empresas carecen de los medios técnicos y económicos necesarios para asumir una avalancha normativa constante.

En sus palabras, "cada nueva obligación no es una norma más, sino una carga que se suma a un marco regulatorio ya excesivo y difícil de gestionar". Según la presidenta de Cepyme, el nuevo sistema Verifactu implicará además un cambio profundo en las dinámicas de trabajo de miles de negocios, que necesitan tiempo para adaptarse, formarse y concienciarse sin poner en riesgo su actividad diaria.

Para Cepyme, la prórroga supone un cambio de enfoque imprescindible, orientado al acompañamiento y no al castigo. "El objetivo debe ser facilitar el cumplimiento real y efectivo por parte de la mayoría, no penalizar a quien no tiene capacidad de llegar, ha señalado.

La Confederación ha reiterado su compromiso de seguir colaborando con las instituciones para asegurar que 'Verifactu' se implante de forma eficaz, proporcionada y coherente con la realidad de pymes y autónomos, contribuyendo así a un entorno más estable y asumible para el conjunto del tejido empresarial.