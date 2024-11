Gestha recuerda que se declararán exentas en el IRPF las ayudas por daños personales de la DANA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que las medidas fiscales aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar los daños personales y materiales provocados por la DANA están respaldadas por la experiencia en la atención de catástrofes naturales anteriores.

En concreto, los técnicos explican en una nota que se declararán exentas en el IRPF las ayudas por daños personales y que tampoco tributarán las ayudas públicas para compensar el desalojo temporal o definitivo de la vivienda habitual o del local de la actividad económica, ni las que se perciban para reparar la destrucción de elementos patrimoniales por la inundación.

En cambio, las ayudas para reparar los daños sufridos no tributan hasta el límite del coste de reparación, y, en correspondencia, dichos costes de reparación, hasta el importe de la ayuda, no son fiscalmente deducibles ni se consideran mejoras.

Por otra parte, Gestha reclama a las jefaturas de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria que no desoigan a la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien consideró de la mayor importancia facilitar estos días el teletrabajo, tanto en el ámbito de la empresa privada como en Administración General del Estado y en la autonómica, para no colapsar las carreteras y no perjudicar las tareas de rescate y normalización de la situación.