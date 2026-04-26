Los ingresos del impuesto a la cerveza bajan en 2025 por primera vez desde el Covid por la caída de consumo

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MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos procedentes del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas registraron un descenso del 3,8% en 2025, mientras que la recaudación en el impuesto sobre la cerveza se redujo por primera vez desde 2020, un 2,8%, como consecuencia de la caída de los consumos.

Así se desprende del informe de la Agencia Tributaria sobre la evolución de la recaudación de los impuestos especiales de 2025, con los que se lograron unos ingresos totales de 23.083 millones de euros, un 4,3% más que en 2024.

Dentro del conjunto de estos impuestos especiales se encuentran los obtenidos del alcohol y bebidas derivadas, así como los procedentes de la cerveza. Según el informe, se ha registrado en 2025 una bajada en la recaudación de ambas figuras tributarias por la caída registrada en el consumo de estas bebidas y de los desfases entre el devengo y la caja.

En concreto, los ingresos del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas han registrado en 2025 un descenso del 3,8%, hasta los 793 millones de euros, debido en parte a la caída del 1,3% en el consumo. En el impuesto sobre la cerveza, la recaudación se ha recortado un 2,8%, hasta los 336 millones de euros, tras una caída del consumo del 1,6%.

Cabe resaltar que los precios de las bebidas alcohólicas registraron en 2025 un leve incremento del 0,1%, no variando su precio antes de impuestos, y los de la cerveza aumentaron un 1,1% (1,2% antes de impuestos).

La evolución de la recaudación de los ingresos de estos impuestos ha estado marcada en estos últimos años por el contexto económico y social. En 2020, año afectado por la pandemia, los ingresos por el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas se desplomaron un 23,4%, y los obtenidos por la cerveza cayeron un 7,8%, afectados por las restricciones de movilidad y socialización para contener el contagio de la Covid-19.

Tras ese desplome, en 2021 --aún afectado por algunas restricciones-- la recaudación se elevó un 9,6% y un 1,6% en bebidas alcohólicas y cerveza, respectivamente, pero fue en 2022 cuando los ingresos se impulsaron un 34,5% y un 9,5%, tras la vuelta a la "normalidad".

En 2023, un año afectado por el 'shock' de la subida de precios, los ingresos sobre el alcohol volvieron a retroceder, un 9,8%, mientras que los obtenidos por la cerveza se mantuvieron estables, para después, en 2024, registrar ligeras variaciones.

IMPUESTOS SOBRE LABORES DEL TRABAJO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

Dentro de los impuestos especiales también se incluyen los derivados de las labores del tabaco y la nueva figura sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos.

El 1 de enero de 2025 entró en vigor la subida de tipos en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Además, en 2025 se implantó el nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos. Según la Agencia Tributaria, sin los ingresos derivados de estos cambios normativos, que ascendieron a 831 millones, el aumento de los ingresos por Impuestos Especiales habría sido tan solo del 0,6%, en lugar del 4,3% finalmente anotado.

En concreto, el Impuesto sobre Labores del Tabaco la recaudación aumentó un 6%, alcanzando los 7.340 millones. De los 413 millones de mayores ingresos, 365 se debieron a la nueva subida de tipos, por lo que, sin ella, los ingresos hubiesen sido solo ligeramente superiores a los de 2024.

Ese pequeño aumento habría venido por el aumento de los precios antes de impuestos, ya que las salidas a consumo en 2025 se redujeron en un 4,5%, afectadas por los mayores precios, pero también por el acaparamiento que se produjo a finales de 2024 previo a la subida de tipos.

Por su parte, el nuevo el impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos recaudó en su primer año 30 millones. Los primeros ingresos se registraron en abril y la recaudación se estabilizó en poco más de 4 millones al mes a partir de julio.

CRECEN LOS INGRESOS POR ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES

En el informe sobre los impuestos especiales también se incluyen los ingresos del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que ascendieron a 599 millones, un 4,8% más que en 2024.

Según explica la Agencia Tributaria, el año se caracterizó por un menor volumen de devoluciones (lo que explica alrededor de dos puntos del crecimiento de los ingresos netos) y por un mayor avance de las importaciones (que crecieron casi un 7%) frente a la producción interior (con una pérdida cercana al 1%).