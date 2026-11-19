Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IRPF y el IVA aportan hoy el 74% de los ingresos tributarios que gestiona la Agencia Tributaria, frente al 67% de media entre 1995 y 2006, mientras la contribución del Impuesto sobre Sociedades ha caído al 13%, frente al 16% de media en el mismo periodo, según un informe publicado este miércoles por la organización Oxfam Intermón, a partir de datos del Informe de Recaudación Tributaria 2025.

En plena campaña electoral, la organización ha reclamado que la próxima legislatura traslade de forma más justa la carga fiscal del trabajo y el consumo hacia el capital, los grandes patrimonios y las grandes compañías.

"Mientras los beneficios declarados por las empresas siguen creciendo y los márgenes se mantienen altos, lo que las empresas aportan a la recaudación no ha seguido el mismo ritmo que sus beneficios desde antes de la crisis de 2008", ha advertido la organización en un estudio publicado en plena campaña electoral.

Según su análisis, entre 2007 y 2025, los beneficios declarados por las sociedades crecieron un 85%, pero el Impuesto sobre Sociedades devengado solo un 31%. Además, ha advertido de que hoy las empresas pagan el 11,6% de sus beneficios, frente a una media del 21,1% entre 1995 y 2006.

Pero la clave, según Oxfam, no está en el tipo legal, sino en la base: la base imponible equivale hoy al 55% de los beneficios contables de las empresas, muy por debajo del 88% de media entre 1995 y 2006, antes de la crisis.

Según los expertos, en esto influyen las exenciones, las deducciones y la compensación de pérdidas de años anteriores, además de que los dividendos entre empresas de un mismo grupo están exentos para no gravar dos veces el mismo beneficio. "Son ventajas fiscales que aprovechan sobre todo las grandes empresas", han señalado.

Además, la organización ha criticado que parte de esos beneficios van al accionista, De acuerdo con el informe, las empresas cotizadas en la Bolsa española recompraron y amortizaron acciones para remunerar a sus accionistas por valor de 55.943 millones de euros entre 2022 y 2025, más que en los diez años anteriores juntos, y en 2025 repartieron 41.503 millones en dividendos.

LOS HOGARES CON MENOS RIQUEZA VIVE DE SU SALARIO

De su lado, Oxfam ha advertido de que la mitad de los hogares con menos riqueza vive casi exclusivamente de su salario: en torno al 95% de sus ingresos procede del trabajo, mientras que sus rentas del capital apenas alcanzan los 500 euros anuales, frente a 10.500 euros para quienes están en el 10% con más riqueza, según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España (2024).

Para el 50% menos rico, su principal fuente de riqueza es la vivienda. Pero con un salario medio que, descontada la inflación, apenas ha avanzado en los últimos años, estos hogares tienen cada vez más difícil ahorrar y acceder a una vivienda: solo el 47,7% es propietario de la suya, frente al 64,2% en 2002.

EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO PAGAN MENOS QUE EL TRABAJO

En el IRPF, las rentas del capital (intereses, dividendos y plusvalías) tributan en una escala separada cuyo tipo máximo es del 30% (desde 2025), frente a un tipo marginal en los salarios que oscila entre el 43% y el 54%, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Así, por ejemplo, una persona que gane un millón de euros paga 173.022 euros menos en impuestos si esos ingresos proceden del ahorro que si proviene de su sueldo, según ha apuntado la organización.