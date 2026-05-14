El PP exige prorrogar las rebajas al IVA de la electricidad hasta finales de junio y estudiar su permanencia

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha exigido este jueves que la rebaja fiscales al IVA de la electricidad incluida en el decreto ley por las consecuencias económicas de la guerra en Irán se prorroguen al menos hasta el 30 de junio y estudiar su permanencia si el conflicto internacional continúa.

Ese decreto incluye ayudas como la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad o el gas natural; la congelación del precio máximo de venta de butano y el propano; o la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Algunas de esas medidas caducan el 1 de junio, como es el caso de las relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña. En este escenario, Nadal considera que las medidas que caducan el día uno tiene que extenderse al menos hasta el 30 de junio, y a partir de ahí estudiar su permanencia en función del impacto que el conflicto internacional tenga sobre los precios energéticos.

Las relacionadas con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio y otras como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este jueves que el Gobierno se reunirá con agentes sociales y sectores afectados por la crisis en Oriente Medio para abordar las medidas de apoyo que necesitan más allá del mes de junio, que es cuando termina el efecto del primer real decreto-ley aprobado para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán.