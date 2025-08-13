El 46% de los trabajadores afirma que la conciliación es el primer motivo para cambiar de empleo

Archivo - Logo de Randstad en una de sus oficinas. - EUROPA PRESS - Archivo

La conciliación es principal motivo para buscar otro empleo para el 46% de los trabajadores en España, por encima de otras razones como el salario (32%) o la falta de oportunidades de crecimiento profesional (27%), según ha revelado el estudio 'Employer Brand Research 2025' de Randstad.

Además, el estudio, basado en una muestra representativa de 7.753 personas, señala que el 14% de los profesionales ha cambiado de empleo en los últimos seis meses y el 28% planea hacerlo próximamente.

Asimismo, la conciliación, el salario competitivo y el ambiente de trabajo son los factores que más se valoran.

"Hoy, los profesionales no solo buscan un salario competitivo, sino también condiciones que les permitan desarrollarse plenamente dentro y fuera del trabajo", ha destacado la firma holandesa.

LA CONCILIACIÓN, UN FACTOR CLAVE PARA PERFILES DIGITALES Y JÓVENES

En cuanto a sectores, el digital es el que más peso concede a la conciliación, con un 53% que lo considera el principal motivo para dejar su empresa, aunque en este sector la problemática de la baja remuneración le sigue muy de cerca con un 46%, situándose 14 puntos por encima de la media nacional (32%).

En cuanto a generaciones, los jóvenes también priorizan la conciliación como principal motivo, con un total del 41% de la generación que dejaría su empresa a fin de mejorar el equilibrio vital.