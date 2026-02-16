El 60% de las empresas españolas, preparadas para adoptar la directiva europea de transparencia salarial

Archivo - Bandera de la UE. - PIXABAY. - Archivo

Más del 60% de las empresas españolas aseguran estar preparadas para cumplir con la Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor en junio de 2026, según expone el informe de 'Transparencia salarial global 2026' de Mercer.

Sin embargo, en la encuesta de la consultora, solo el 27% de las compañías han incrementado su presupuesto para cumplir con la regulación europea, aunque el 77% de las organizaciones ya han implementado alguna estrategia de transparencia salarial.

En palabras de la responsable del departamento Laboral en Mercer España, Gloria Villar, "es fundamental que las compañías comprendan que la transparencia y la equidad salarial deben ser una prioridad este año".

Sin embargo, para el 61% de las empresas, cumplir con el mandato europeo es el único motivo para avanzar en transparencia salarial, aunque la consultora advierte de que "actuar de forma proactiva puede convertirse en una ventaja competitiva para atraer y retener talento"

En cuanto a la visión de los trabajadores, el 58% de los encuestados espera salarios más transparentes durante los procesos de selección, mientras que el 48% de los empleados esperan esa transparencia una vez estén dentro de la compañía.

TRANSPARENCIA EN EL MARCO GLOBAL

En cuanto al resto del mundo, la preparación de las organizaciones ha aumentado del 32% en 2024 a casi el 50% en 2025, con el cumplimiento legal como el único impulso en el 90% de las empresas de EE.UU., Europa, Reino Unido y Canadá.

"La Directiva Europea de Transparencia Salarial no es solo un requisito legal, sino un punto de inflexión estratégico", añade la líder de 'pay equity' para Europa y Reino Unido, Lucye Proveda, quien considera que las empresas que adapten la transparencia tendrán una clara "ventaja competitiva".