La afiliación de extranjeros sube en 39.500 cotizantes en agosto y marca nuevos máximos

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros subió en agosto en 39.535 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,1% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.551.759 ocupados, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 482.490 ocupados, con un impulso interanual del 15,7%, más de 12 puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+3,1%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,9% del total de cotizantes, ha mostrado un especial dinamismo durante los ocho primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 31 de agosto el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917. De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos.

Por sexo, 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 50,9%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, agosto se cerró con un nuevo máximo de 3.526.093 afiliados extranjeros, lo que supone 479.004 cotizantes más que un año antes.

MARRUECOS Y COLOMBIA, PAÍSES DE ORIGEN CON MÁS AFILIADOS EN ESPAÑA

De los 3.551.759 afiliados extranjeros de media registrados en agosto, 2.030.849 eran hombres y 1.520.910, mujeres. Éstas representan ya cerca del 43% del total de trabajadores extranjeros afiliados.

Por nacionalidades, cerca del 27% de los afiliados extranjeros procede de países de la Unión Europea.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 407.350 cotizantes. Le sigue Colombia (368.901), Rumanía (336.681), Venezuela (248.550), Italia (222.158), Perú (140.467), China (137.872), y Ucrania (84.564).

UN TERCIO DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS, EN LA HOSTELERÍA

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 3.006.971 trabajadores a cierre de agosto, un 1,1% más que en julio y un 16,8% más en valores interanuales.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen un tercio de los ocupados (33,6% de los afiliados), pero también en agricultura (28,1%), construcción (27%), actividades administrativas (20,1%), y transporte, donde representan más del 18%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 47,6% del conjunto de afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 39,2%.

RÉCORD DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de agosto un nuevo máximo, con 537.660 personas, un 10,3% más que en agosto de 2025 y un 1,1% por encima del dato del mes previo.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan más de un tercio de los ocupados en esta sección de actividad (33,5%).

También es relevante su peso en otras actividades, como actividades de los hogares (26,4%), hostelería (25,7%), actividades administrativas (19,8%), construcción (19%) y actividades inmobiliarias (18,5%).

LA TEMPORALIDAD ENTRE LOS EXTRANJEROS, EN EL 14,1%

El Ministerio ha resaltado además el "elevado" porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 85,9% del total, cifra que se sitúa 27 puntos por encima del promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%).

En paralelo, la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros ha caído hasta el 14,1%, situándose casi un punto por encima del de los nacionales (13,2%).