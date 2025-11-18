AIReF censura las reformas para medir el gasto en pensiones: "merma nuestra capacidad de supervisión independiente"

Archivo - La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante el XLII seminario de economía de la APIE y la UIMP, el 24 de junio de 2025. - APIE - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha censurado este martes las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno para establecer la regla de gasto en pensiones y ha aseverado: "Merma nuestra capacidad de supervisión independiente".

Durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, la presidenta de la Autoridad Fiscal ha criticado la metodología que tiene que utilizar la AIReF para evaluar el gasto en pensiones porque, desde la perspectiva del gasto, entiende que incluye "grandes debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal".

Herrero ha explicado que tal como está diseñada ahora, la metodología es "muy sensible" al momento del ciclo económico en el que se está calculando por incluir en la ecuación el nivel de crecimiento económico entre 2023 y 2025. Así, ha apuntado que en un periodo de tres años la AIReF puede llegar a recomendar nuevas medidas para ajustar el gasto cuando en realidad su perspectiva del sistema no ha empeorado.

A renglón seguido, la presidenta de AIReF ha indicado que para evaluar el gasto del sistema se tienen en cuenta dos aspectos sometidos a "gran incertidumbre", como son los flujos migratorios y los supuestos de crecimiento potencial de la economía. Herrero también ha criticado que se recurra al informe de envejecimiento de la Comisión Europea porque no dejar de ser un compendio de "supuestos e hipótesis" que pactan los Estados miembro a largo plazo que "no tienen en cuenta las especificidades nacionales".

"A lo que AIReF le toca, que probablemente sea en todo este entramado lo menos relevante, nosotros entendemos que merma nuestra capacidad de supervisión independiente. Nos dicen lo que tenemos que hacer, el gasto lo tenemos que coger sin poder decir nada", ha remachado.