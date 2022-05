Álvarez (UGT) asegura que "no hay ninguna posibilidad de que las pensiones en el año 2022 no suban de acuerdo al IPC"

HUELVA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado este jueves en Huelva que "no hay ninguna posibilidad de que las pensiones en el año 2022 no suban de acuerdo al IPC", ya que se ha firmado una "ley justa" y los pensionistas "no pueden pagar las consecuencias de la subida de los precios".

Así se ha manifestado Álvarez en declaraciones a los periodistas, antes de participar en una asamblea informativa de delegados de UGT en Huelva, en relación al informe publicado por el Banco de España en el que recomienda que las pensiones "a excepción de las más bajas, no suban este año con el IPC para hacer frente a la escalada de precios".

En este sentido, el secretario general de UGT ha pedido al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que, "por favor, respete las leyes de este país y a los ciudadanos", ya que, a su juicio, "es una falta de respeto que el gobernador haya tirado de la parte más débil y de las soluciones más fáciles para hacer frente a una situación política compleja".

"He echado en falta, cuando ha hablado del pacto de rentas, que hablara de los beneficios empresariales como si estos no fueran un factor generador de inflación, sobre todo en la medida en que estos beneficios se están disparando", ha manifestado.

RETOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por otro lado, el secretario general de UGT ha asegurado que hay "retos muy importantes" para los sindicatos, sobre todo "la negociación colectiva"; de hecho ha anunciado que se va a iniciar "un proceso de movilización para conseguir salarios dignos".

"La CEOE nos ha dejado plantados en la mesa de negociación, hay que devolver la patronal a la mesa y eso se va a hacer con la coordinación de los convenios colectivos que se están negociando, de tal manera que consigamos el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo", ha incidido Álvarez.

Al respecto, el sindicalista ha destacado la "necesidad" de introducir en los convenios la cláusula de revisión salarial, ya que sin esta "no va a ver posibilidad de que se firmen los convenios", toda vez que ha expresado que se lleva "mucho tiempo reclamándolo a la patronal", pero esta "ha hecho oídos sordos", por ello, "la mejor forma de que escuchen es mediante la movilización".

Por otro lado, ha alertado sobre "el problema tan grande" que tiene el país con "la seguridad laboral", por ello, ha anunciado que desde UGT se quiere abrir una mesa de diálogo "con toda los agentes implicados para que revise la actual legislación".

"Es una auténtica sangría insoportable la que se produce en nuestro país con fallecidos y personas que se quedan incapacitadas. Pero la salud en el trabajo tiene que introducir otros elementos como los riesgos psicosociales porque una parte importante de los problemas mentales que tiene la sociedad parte del mundo laboral", ha aseverado.