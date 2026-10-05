Álvarez (UGT) destaca el "inmenso legado laboral" de los gobiernos de Pedro Sánchez

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez - Juan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha referido este lunes a la convocatoria de elecciones anticipadas en España asegurando que la cita electoral era "una de las cuestiones posibles" y ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo en materia de empleo, defendiendo que el legado laboral en los ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez "es inmenso".

"Se revirtieron cuestiones, se han hecho reformas laborales y de pensiones, se han dado más derechos a los trabajadores desde 2018; nunca en España se han hecho cambios tan importantes para la mayoría social de este país", ha aseverado Álvarez en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Ante el nuevo escenario electoral, el líder sindical ha señalado que por delante queda "una campaña que entre a fondo de los problemas de los ciudadanos", citando expresamente la vivienda, pero también "los salarios y la situación laboral".

En este sentido, ha avanzado que desde el sindicato continuarán trabajando en movilizaciones y que tienen previstas reuniones durante la jornada de hoy para "dar soporte a esa reacción" tan fuerte que ha habido en España por la vivienda.

Preguntado sobre la posibilidad de convocar una huelga a cuenta de la situación de la vivienda, el responsable de UGT no ha descartado este escenario, aunque ha matizado que UGT lo está trabajando "de manera conjunta" con CCOO y que cualquier decisión al respecto la comunicarán de forma unitaria.