Álvarez (UGT) pide no alargar la negociación de la reforma laboral y cerrar esta semana el acuerdo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que la negociación sobre la reforma laboral no debe alargarse más en el tiempo, de forma que esta semana debería cerrarse el acuerdo para poder redactar el texto del mismo durante la próxima.

"Eso debería ser lo normal. No tiene sentido alargarlo. No necesitamos más tiempo, dar más tiempo es volver a discutir sobre lo mismo, y no hay necesidad, todos sabemos ya lo que pensamos. Esta semana podemos concluir esa primera fase y entrar en esa segunda fase la que viene, que sería la de redactar los textos, cosa que no va a ser nada fácil", ha señalado.

En declaraciones a la prensa tras asistir a desayuno informativo del secretario general de CCOO, Unai Sordo, el líder de UGT ha asegurado que "no hay nada escrito" sobre quién estará en el acuerdo, si todos o sólo una parte.

En todo caso, ha advertido de que UGT sólo respaldará un acuerdo que sea "útil", es decir, que transforme los contratos temporales en indefinidos, que permita repartir riqueza a través de la negociación colectiva y que regule plenamente los futuros expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

"Estamos en la recta final, pero no tenemos despejada la incógnita de si habrá acuerdo o no, o de si habrá acuerdo con tres o con dos, o si estaremos nosotros. Todas las posibilidades están abiertas, pero, para nosotros, un acuerdo sin utilidad no lo vamos a firmar", ha insistido.

Álvarez ha reconocido las dificultades para poder pactar con la CEOE un modelo de contratación que supone un cambio de sistema en lo que se refiere al uso de la contratación temporal, y ha apuntado que el Gobierno "está cediendo" tanto a propuestas que hacen los empresarios como a las que hacen los sindicatos.

"El Gobierno quiere un acuerdo a tres, como queremos nosotros, pero en todo caso nosotros tenemos que velar por los derechos de los trabajadores y ahí sí que nos va a encontrar", ha subrayado.