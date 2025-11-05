Amor (ATA) considera que las propuestas del PP para autónomos van "en la buena dirección"

Archivo - (d-i) El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que el decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' presentado este miércoles por el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va "en la buena dirección".

A través de un mensaje en su red social 'X', Amor ha valorado las propuestas del PP para los trabajadores por cuenta propia y ha saludado que Feijóo planteé que los autónomos hagan solo dos declaraciones semestrales de impuestos en lugar de cuatro.

En este punto, Amor también ha saludado la propuesta de los populares para que se aplique la directiva europea de IVA franquiciado y quien facture menos de 85.000 euros no declare IVA y solo haga una declaración anual.

Además, ha calificado de "lógico" que ningún autónomo en pluriactividad cotice por encima de la base máxima del sistema y que los nuevos autónomos tengan cuota 'cero', así como la exención de cuotas durante dos años tras la maternidad y la paternidad.

También ha valorado como buena la propuesta de que se clarifiquen e incrementen las deducciones de gastos de los autónomos y que quien continúa trabajando más allá de la edad de jubilación cobre el 100% de pensión desde el primer año tenga o no trabajadores.

El presidente de ATA, de igual manera, ha celebrado que el PP proponga que se reconozca el derecho de las autónomas a la lactancia y que los autónomos con enfermedad grave no paguen cotizaciones desde el primer día de baja.