La campaña de Navidad generará cerca de medio millón de contratos, un 4,7% más, según Randstad

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Randstad prevé que la campaña de Navidad -- periodo entre el 'Black Friday' y las rebajas de enero -- generará en España 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo, según se desprende de sus 'Previsiones de contratación para Navidad en 2025'.

Por sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior. Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200).

A su vez, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.

"Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo", ha señalado el director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez.

ANDALUCÍA, LA QUE MÁS VOLUMEN DE CONTRATACIÓN TENDRÁ

Todas las comunidades autónomas registrarán un aumento de la contratación en relación al año pasado. Sobre todo Extremadura y Navarra, que crecerán un 7,5% y un 6,9%, respectivamente. También registrarán un crecimiento por encima de la media Canarias (6,4%), Aragón (6,3%), Andalucía (6%) y Cantabria (6%), entre otras.

Por el contrario, los aumentos de la contratación más modestos y por debajo de la media se darán en Castilla la Mancha (2,2%), Cataluña (2,5%) y País Vasco (2,6%).

Andalucía se mantiene como la comunidad autónoma con el mayor volumen, alcanzando las 78.100 contrataciones (+6%), seguido de Cataluña con 69.670 (+2,5%).

Por su parte, la Comunidad de Madrid, que aumenta la contratación un 5%, se acerca a los volúmenes de Cataluña y, según las previsiones de Randstad, cubrirá casi 69.000 vacantes esta campaña de Navidad. Las comunidades autónomas con menor volumen de contrataciones serán La Rioja (2.620), Cantabria (5.570), Navarra (6.040) y Asturias (7.660).

EL SECTOR LOGÍSTICO, UNO DE LOS GRANDES MOTORES DEL EMPLEO

Según Randstad, durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros.

Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente -- tanto online como telefónica -- que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

En paralelo, la hostelería también registrará un notable crecimiento en las contrataciones, impulsado por el "buen momento del turismo y la restauración".

Entre las cualidades más valoradas en la hostelería destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por su parte, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa.

Según la compañía de recursos humanos, tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.