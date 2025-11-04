CCOO cree que los datos de octubre confirman un mercado laboral "sólido" y la "buena salud" del empleo

Archivo - Dos personas entrando en una oficina de empleo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estudios y Discurso de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha asegurado este martes que los datos de paro y afiliación del mes de octubre confirman "un mercado de trabajo sólido", con más afiliación, más empleo femenino y la menor cifra de parados en un mes de octubre desde 2007.

"Los datos de afiliación confirman la buena salud del empleo en España. Se acelera la creación de empleo en octubre, el impulso del sector educativo compensa la caída estacional en hostelería y sanidad y servicios sociosanitarios", ha subrayado Gutiérrez.

El representante sindical ha recordado que en octubre se han alcanzado 21,8 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, con un nuevo máximo de mujeres trabajando (10,3 millones), lo que supone el 47,3% del total.

"Este buen dato no nos puede relajar, toca seguir avanzando en el cierre de las brechas en empleo, salarios y carreras profesionales", ha advertido.

Gutiérrez ha destacado además la mejora de la calidad y la composición del empleo mostrada por los datos de octubre, con aumentos de anuales de la afiliación de trabajadores indefinidos, a jornada parcial y fijos discontinuos, frente a la reducción de ocupados con contrato temporal.

"No obstante, persisten bolsas de precariedad, especialmente entre mujeres, jóvenes e inmigrantes y fuertes diferencias territoriales que debemos aspirar a corregir. El objetivo sindical sigue siendo el mismo. España debe aspirar al pleno empleo", ha recalcado.

Asimismo, el representante sindical ha instado a profundizar en la transformación del modelo productivo para reducir la estacionalidad y a mejorar los salarios de los trabajadores.