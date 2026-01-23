CCOO pide reforzar los lazos sindicales internacionales ante el deterioro de la situación geopolítica

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reivindicado desde China la necesidad de reforzar los lazos sindicales internacionales ante el "profundo deterioro" de la situación geopolítica mundial.

Sordo, que encabeza una delegación de CCOO de visita en el país asiático, ha mantenido en Pekín un encuentro con representantes de la Federación de Sindicatos chinos, así como con otros responsables a nivel provincial y de empresas.

Desde el sindicato de Sordo se ha hecho hincapié en el deterioro de la situación geopolítica en el mundo y la ruptura de los espacios multilaterales en las relaciones internacionales.

El sindicato, según explicó el líder de CCOO, apuesta por la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero también por reforzar los lazos económicos y políticos con todas las grandes áreas del mundo, sin renunciar a fortalecer espacios de multilateralismo.

En este sentido, CCOO considera que el papel de China adquiere una "gran relevancia global" por su posicionamiento en sectores determinantes en la nueva economía, como son el digital, el de la inteligencia artificial, las energías renovables, o el acopio de materiales críticos.

En opinión del sindicato, es del "máximo interés" para los trabajadores españoles y europeos que la Unión Europea reequilibre sus relaciones externas y se convierta en un agente político relevante en aras de la paz, la convivencia, la democracia y el bienestar, especialmente, ante el debilitamiento del eje atlántico promovido por la administración estadounidense liderada por Donald Trump.

Durante su estancia en China, la delegación de CCOO ha podido conocer el proyecto urbanístico de Xiong'an, una iniciativa destinada a desconcentrar paulatinamente población de Pekin. En esta "ciudad del futuro" han conocido empresas y propuestas ligadas a sectores intensivos en tecnología.

En los últimos días de la misión, la delegación sindical española visitará en Shanghái empresas de sectores estratégicos para España, como el automóvil o los componentes tecnológicos de alto valor.