Cuerpo ve factible aprobar la subida de las pensiones en diciembre y el SMI, antes de las elecciones

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Elena Fernández - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, considera factible que el Gobierno pueda aprobar en diciembre el Real Decreto-ley de actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque se encuentre en funciones tras la cita electoral del 29 de noviembre, al tiempo que ha expresado su confianza en poder aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones.

En una entrevista concedida a TVE y recogida por Europa Press, el titular de Economía ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a los más de nueve millones y medio de pensionistas al subrayar que la revalorización está garantizada por ley. En este sentido, ha recordado que la subida está supeditada a la evolución del IPC de los doce meses previos a noviembre.

Dado que el dato adelantado de inflación de noviembre se publicará el viernes 27 de noviembre -apenas dos días antes de la cita con las urnas-, Cuerpo ha reconocido que "las fechas no juegan a favor" para aprobar el incremento en Consejo de Ministros antes de los comicios.

No obstante, ha remarcado que la intención es poder aprobar esta norma en la primera ventana posible, durante el mes de diciembre, aunque el Gobierno esté en funciones. A su juicio, la actualización de las pensiones cumpliría "perfectamente" los requisitos de urgente necesidad e interés general que justifican la aprobación de un Real Decreto-ley por parte de un Gobierno en funciones.

"Esa actualización se va a hacer. El Real Decreto-ley de actualización puede ir la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto-ley y puede ser aprobado por la Diputación Permanente (del Congreso)", ha explicado Cuerpo, que ha indicado que no se trata de un tema que tenga que ver con el ámbito electoral, sino de dar tranquilidad a los pensionistas.

EL SMI, PENDIENTE DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y ANTES DE LOS COMICIOS

Respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Cuerpo ha indicado que la fecha para su aprobación dependerá de los trabajos de la comisión de expertos.

En todo caso, el vicepresidente primero ha señalado la conveniencia de acordar y anunciar la subida del SMI antes de la celebración de las elecciones del 29 de noviembre para "reducir la incertidumbre" entre los perceptores de esta renta, máxime ante el margen de tiempo que requerirá la posterior constitución de las Cortes y la formación del nuevo Gobierno hacia finales de año o principios de 2027.

Cuerpo ha recordado que el SMI ha experimentado un incremento acumulado del 66% en los últimos años para situarlo en el entorno del 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas, y ha insistido en que las futuras subidas deben garantizar que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo.

CRÍTICAS AL "DIAGNÓSTICO ALARMISTA" DEL PP SOBRE LAS PENSIONES

Durante la entrevista, el titular de Economía ha criticado las declaraciones formuladas por la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre que el actual sistema público de pensiones "no funciona y va a petar".

Para Cuerpo, estas afirmaciones son "alarmistas e infundadas" y buscan generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Estamos acostumbrándonos a este tipo de mensajes alarmistas que pretenden generar una sensación de incertidumbre en la población y que luego los datos se empeñan en negar", ha lamentado Cuerpo, recordando críticas similares vertidas en el pasado por la oposición respecto al crecimiento económico, la reforma laboral o la solución ibérica.

El responsable del área económica ha defendido la sostenibilidad del modelo público de pensiones a través de las medidas contempladas en la reforma de 2021, tales como la aproximación de la edad efectiva de jubilación a los 65 años o el incremento de ingresos vía cuotas a la Seguridad Social, diseñadas para absorber el pico de jubilación de la generación del 'baby boom' de cara a 2050.

El ministro ha concluido criticando la "ausencia de transparencia y el vacío de soluciones" del PP, tras sugerir que detrás de esta polémica acerca del sistema de pensiones "subyace un modelo distinto" al sistema público defendido por el Gobierno.