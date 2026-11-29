Chefs que particpan en Chef Balfegó 2026 - CHEF BALFEGÓ

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid vuelve a convertirse en punto de encuentro de la alta gastronomía internacional este lunes con la celebración de la final de Chef Balfegó 2026, certamen que alcanza su novena edición, donde 12 cocineros procedentes de siete países europeos competirán por el título en torno al atún rojo.

En concreto, en esta edición participarán los chefs españoles con estrella Michelin como Alberto Montes, de Atrio(Cáceres); Ariel Munguía, de Canfranc Express (Canfranc, Huesca); Israel Moreno, de Ayalga (Ribadesella, Asturias) y Luca Perna, de Enigma (Barcelona).

Mientras que la representación internacional estará representada por chefs como Claudio Ferrante, de Quellenhof Gourmetstube 1897 (San Martino in Passiria, Tirol del Sur, Italia); Davide Polli, de Pramerl & the Wolf (Viena, Austria); Jan Nachtigall, de Kettner's Kamota (Essen, Alemania); Marcel Odlas, de Vila Joya (Algarve, Portugal); Michael Corpel, de Restaurant De Moerbei (Warmond, Países Bajos); Osiris Geronimo, de La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti (Serralunga d'Alba, Italia); Thomas Cagna, de Le Wauthier By Cagna (Saint-Germain-en-Laye, Francia), y Tobias Günther, de Haerlin (Hamburgo, Alemania).

En conjunto, los restaurantes de los 12 finalistas, que buscan suceder en el palmarés al alemán Franz-Josef Unterlechner, del restaurante Schwarzreiter (Munich) que se hizo con el galardón el pasado año, reúnen 19 estrellas Michelin, la mayor cifra registrada en la historia de Chef Balfegó, lo que refleja el nivel de los aspirantes y la proyección internacional del concurso.

El recorrido para llegar a la final de Madrid ha constado de dos etapas. La primera se celebró el pasado 26 de octubre en París, donde 13 chefs de nueve países europeos disputaron ocho plazas para la última fase. Estos ocho seleccionados se suman a los cuatro chefs españoles clasificados previamente en un proceso de selección nacional, configurando una final con participantes de Italia, Austria, Alemania, Portugal, Países Bajos, Francia y España.

MARTÍN BERASATEGUI PRESIDE EL JURADO La valoración de las propuestas correrá a cargo de un jurado presidido por el chef Martín Berasategui, el español que cuenta con más estrellas Michelin, que estará acompañado por Oriol Castro, de Disfrutar (Barcelona), que se incorpora como novedad en esta edición; Fina Puigdevall, de Les Cols (Olot); Ricard Camarena, de Ricard Camarena (Valencia); Erwan Poudoulec, director técnico de Le Cordon Bleu Madrid; José Carlos Capel, crítico gastronómico y fundador de GastroActitud, y Javi Antoja, de Montagud Editores.

De esta forma, cada cocinero finalista deberá preparar dos elaboraciones con el atún rojo Balfegó como eje central: la primera a partir del lomo y la segunda con libertad para elegir las partes del atún que considere más adecuadas para su propuesta.

El certamen evalúa la interpretación del producto, la técnica y la originalidad respetando sus cualidades gastronómicas, con una puntuación repartida entre sabor, aroma y textura (40 puntos), presentación (30 puntos), equilibrio de los ingredientes (15 puntos) y elaboración y correcto tratamiento del producto (15 puntos).

El ganador obtendrá el trofeo Chef Balfegó, 6.000 euros, un viaje gastronómico a Japón para dos personas y cobertura audiovisual profesional. El segundo puesto recibirá 3.000 euros y el tercero, 1.000 euros, además de sus respectivos trofeos.