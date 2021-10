Díaz aboga por "cambiar la cultura empresarial" que "propicia" la expulsión de los mayores del mercado laboral

Discrepa con un miembro del Instituto BBVA de Pensiones que cuestiona que la gente ya se quiera jubilar "a partir de los 60 y pocos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aboga por "cambiar la cultura empresarial" de España, porque es esta "la que propicia de manera indirecta la expulsión del mercado de trabajo" de las personas mayores y "con cargo a los fondos públicos". "Es lo mismo que la cultura de la precariedad", ha agregado.

La también ministra de Trabajo y Economía Social ha participado este lunes en una mesa de debate titulada '¿Cómo logramos que el mercado laboral no expulse a los trabajadores en edades avanzadas?', dentro del foro 'Diálogo sobre el envejecimiento' que ha arrancado en el Centro Obra Social Abanca de Santiago de Compostela con la colaboración de diferentes administraciones, entre ellas el Gobierno de España, el Parlamento Europeo y el Ayuntamiento.

También han participado en este encuentro moderado por la periodista Fernanda Tabarés la presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos; la profesora de Economía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) María Cadaval, y el presidente del consejo de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, con quien la vicepresidenta ha mostrado abiertamente sus discrepancias.

En su primera intervención, Yolanda Díaz ha aseverado que "hay una serie de operadores culturales en la empresa y en la sociedad española" que, movidos por "estereotipos", expulsan a trabajadores del mercado "simplemente por su edad" y porque consideran que "ya no son útiles en la sociedad".

En este sentido, la ministra ha tachado de "avergonzantes" aquellas ofertas de empleo que "excluyen a una parte de la población", así como sectores productivos que "sin ningún rubor exigen un requisito de edad", algo que "no está amparado por los tribunales".

Además, ha rechazado que, para reducir la tasa de desempleo en estas franjas de edad, se le diga a la sociedad "que alargue la edad de jubilación". "Es un contrasentido", ha advertido.

ESTA DISCRIMINACIÓN "ES ESCASA"

Por su parte, el presidente del consejo de expertos del Instituto BBVA de Pensiones ha agregado al fenómeno de la expulsión de los mayores del mercado laboral otros factores como el "desgaste físico y psicológico" de muchos puestos, lo que "lleva a muchas personas a manifestarse incapaces de continuar con sus actividades".

Asimismo, Herce ha asegurado que "la discriminación directa" de los empleados por razones de edad "es escasa, no es tan abundante" como apuntaba la vicepresidenta del Gobierno.

De igual modo, se ha preguntado "por qué los trabajadores se van a jubilar en cuanto pueden, independientemente del coste". "A partir de los 60 y pocos la gente ya se quiere ir, no es que no sea productiva", ha aseverado.

DISCREPANCIAS CON HERCE

La primera en discrepar con Herce ha sido la profesora María Cadaval, quien ha citado al doctor Antonio Pose, director de la Cátedra de Cronicidad de la USC, para advertir que de que el declive físico "comienza entre los 30 y los 40 años". "Es decir, todos los que estamos aquí, salvo una excepción muy contada, hemos empezado ya nuestro declive a nivel funcional y físico", ha añadido.

Así, ha constatado que "el 70 por ciento de esas personas mayores de 65 años, y no digamos mayores de 55 años, están en plenitud fisiológica no solo para desarrollar su trabajo, sino también para aportar la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de su vida".

Por eso, Cadaval ha advertido que no es "una cuestión fisiológica" sino que "es peor", es una "cuestión cultural" y se necesita "un cambio" en este sentido por parte de las organizaciones que "durante años han mal-ahorrado prescindiendo de los trabajadores que consideraban caros" y lo han hecho "con cargo a los fondos públicos".

"CAMBIAR LA CULTURA EMPRESARIAL"

Seguidamente, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado sus diferencias con el dirigente del consejo de expertos del Instituto BBVA de Pensiones.

"Me siento un poco extraña con afirmaciones que se han proferido sobre que trabajadores se quieren ir, con una baja incentivada con 52 años, de la banca, de Endesa o de tantas otras empresas. Sinceramente, creo que no hay datos científicos que adveren que esto es así", ha convenido.

En este contexto, Yolanda Díaz ha aseverado que hay organizaciones que aprovechan los procesos de los ERE para "una vez más, con dinero público", se está "permitiendo" la expulsión de los trabajadores más mayores.

"Discrepo, creo sinceramente que los trabajadores no se quieren ir a los 52 años", ha añadido, para seguidamente urgir no solo a "cambiar la cultura empresarial", sino a adaptar la legislación laboral para que esto no suceda.