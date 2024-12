Díaz admite el choque con Cuerpo por la jornada de 37,5 horas en 2025: "En privado lo dice más claro"

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado este jueves "sorprendida" con el PSOE y con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por no querer cumplir con los plazos recogidos en el acuerdo de gobierno para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025.

Díaz, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha confesado que Cuerpo se lo dice "mucho más claro" en privado: "Lo que dice es que hay que llevar (la rebaja de jornada) más allá, que la legislatura es larga", ha afirmado.

"Estoy sorprendida que a estas alturas el PSOE diga que no quiere cumplir con el acuerdo de gobierno de nuestro país. (...) Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España. Y ya ven, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía y los comportamientos son los mismos", ha criticado.

Díaz ha afirmado sentirse disgustada por la situación y ha recordado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar contempla que el 31 de diciembre de 2025 todos los trabajadores tienen que tener una jornada laboral de 37,5 horas a la semana.

"Yo me comprometo en mi país y cumplo lo que digo. Creo que la política concebida como una manera de prometer cosas y después incumplirlas es lo que hace que ensanche, sin lugar a dudas, los votos, a la extrema derecha. Hacer promesas e incumplirlas es muy grave en democracia. Y yo creo que soy clarísima, lo que digo lo cumplo", ha subrayado.

"¿Cómo hacemos política? ¿Engañando a la gente? Creo que nos merecemos, como país, darle una alegría a la gente trabajadora de este país", ha añadido la vicepresidenta segunda, que, en todo caso, se ha mostrado segura de que habrá acuerdo dentro del Gobierno porque, lo contrario, sería incumplir lo pactado.

Díaz ha reconocido que en los últimos días no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este tema, pero ha dicho que lo hará cuando vuelva de Bruselas.

En todo caso, ha recordado que Sánchez fue investido presidente con un acuerdo que contemplaba la reducción de jornada en 2025 "y hay que cumplir la palabra" dada y "no ponerse en contra" de los trabajadores.

"Llevamos un año durísimo, con malísimas noticias para los españoles, y me parece que la jornada laboral es la buena noticia que están esperando los trabajadores de mi país. Es la buena noticia que esperan las empresas, que ya tienen, muchísimas empresas, la jornada reducida, incluso muchas empresas españolas a 36 horas", ha defendido.

La vicepresidenta segunda ha recordado que no es la primera vez que hay problemas en el seno del Gobierno para aprobar una norma de su Ministerio, pero ha insistido en que esta medida procede del acuerdo de investidura y que no entiende que ahora el PSOE se desmarque de la misma.

Díaz ha afirmado además que la apelación a la negociación colectiva que hace Cuerpo es lo que mismo que pide el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

"Hoy ha salido el señor Garamendi diciendo que se encuentra muy cómodo con el señor Carlos Cuerpo. Claro, yo formo parte de un Gobierno de coalición progresista y sobre todo me he comprometido con el Gobierno de España y con el presidente del Gobierno, que ha dicho que cumplirá con la reducción de la jornada laboral y esto (la negociación colectiva) no es el compromiso del presidente del Gobierno. La cosa es para quién gobernamos y si cumplimos el acuerdo de gobierno", ha reiterado Díaz, que ha advertido de que "la política basada en promesas incumplidas no funciona".

"Yo ya lo he vivido, en todas las normas que he hecho, la batalla que he dado dentro del Gobierno por el salario mínimo, la batalla por la Ley Rider, la batalla con los ERTE, la batalla con la reforma laboral, con las trabajadoras del hogar. Hombre, es que ya, de verdad, no es por mí, es que a mí lo que me preocupa son los trabajadores", ha afirmado la ministra.

"El presidente del Gobierno, yo las veces que lo he escuchado, es partidario de la reducción de la jornada laboral, porque sabe que es bueno para la vida de la gente trabajadora. Ahora bien, demos un debate democrático. Esto va a ser un anteproyecto de ley. Vamos a tener tiempo de debatir. Ya fue a la Cámara este debate y en aquella votación ya tuvimos problemas con el PSOE, no con el Partido Popular. Y la única formación que votó en contra fue Vox", ha apuntado.

INSTA AL PSOE A EXPLICARSE

Díaz ha instado al PSOE a explicar por qué no quiere cumplir con el acuerdo de gobierno y cree que la razón no puede ser la falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante la rebaja de jornada.

"Lo vamos a sacar como todas las leyes. ¿Qué vamos a hacer entonces a partir de ahora? ¿Sólo presentar las leyes que quiere el PSOE? Acabamos de vivir una negociación en el último minuto con la reforma fiscal, que fue agónica. Pero es que hoy la votación es agónica. Aún no sabemos lo que van a votar las formaciones políticas. Y esta es la verdad de los hechos. ¿Esto quiere decir que el Gobierno de España tiene que dejar de legislar? Yo creo que no. La democracia es esto", ha afirmado.

Sobre la posición del PP, Díaz ha señalado que ha hablado ya con los 'populares' y que "tiene un gran problema", porque "dos de cada tres españoles quieren reducir la jornada laboral". "Los votantes del Partido Popular también. Y yo sé que va a sufrir el Partido Popular. Dice que quiere hacerlo de una manera acompasada, gradual. Pues acompasado creo que es que desde este año, desde la investidura hasta el 31 de diciembre de 2025, son dos años", ha dicho.

Díaz ha comentado que estuvo hace unos días en Zara y las trabajadoras le preguntaron cuándo iba a rebajarse la jornada laboral porque lo necesitan. "Yo no quiero acompañar a los que ganan 380.000 euros al mes. Quiero acompañar a los trabajadores y las trabajadoras que viven mal y que tienen excesos de jornada. En un país que hacemos tres millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana. Y en un país en el que la jornada ya está reducida en 38,2 horas", ha defendido.

Sobre cuándo firmará el acuerdo para las 37,5 horas con CCOO y UGT, ha reiterado que se hará de manera "inminente", pero no ha querido dar una fecha.

Y preguntada por si habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2025 y la posición de Junts, Díaz ha asegurado ser "optimista". "Creo que los va a haber (...) Las formaciones políticas merecen respeto, todas. Creo que hay que tener mucha paciencia. Yo en la mesa de diálogo social a veces me dicen los sindicatos o me dice la patronal, voy a salir durísimo contra ti porque lo necesito, porque tengo que decirle a mis gentes cosas. Pero yo entiendo todo esto de cómo es la democracia, por tanto, soy optimista. Creo que hay margen para negociarlo", ha concluido.