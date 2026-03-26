Díaz defiende el IVA franquiciado que pide Junts para apoyar el decreto anticrisis: "Sería de justicia"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves la aplicación del IVA franquiciado para los autónomos que ha reclamado Junts para dar su apoyo al decreto de las medidas anticrisis que se debate hoy en el Congreso.

Durante su intervención en un foro económico organizado por el diario.es, Díaz ha afirmado estar "absolutamente a favor" de que España transponga la directiva sobre el IVA franquiciado para permitir a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales.

"Soy la mayor defensora del cumplimiento de las directivas, me gusten o no, pero esta en particular creo que sería de justicia si España la transpone", ha subrayado la ministra.

El Gobierno lleva meses sin cumplir la directiva sobre IVA franquiciado, pues debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025. Por este motivo, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), siendo España el único país de la UE que no aplica esta medida.

Precisamente, Junts ha condicionado su apoyo al decreto anticrisis a que ponga en marcha el IVA franquiciado para que los autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de facturación puedan acogerse a este sistema simplificado que reduce cargas administrativas y mejora su liquidez.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

La ministra de Trabajo ha aprovechado su intervención para anunciar la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo tras casi 20 años de espera, pues lleva pendiente de creación desde la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007.

"Se va a celebrar (hoy) una importante reunión con todos los actores del trabajo autónomo. Y es que después de la aprobación de la ley en el año 2007, es decir, dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo", ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

Este Consejo, donde según ha apuntado Díaz las organizaciones de autónomos "se juegan su representatividad", servirá de canal de interlocución y negociación con el Gobierno. "Vamos a cumplir con la ley del Trabajo Autónomo de hace 20 años, y vamos a darles derechos a través de ese Consejo Autónomo", ha enfatizado.

REGISTRO HORARIO

Durante su intervención, la ministra también ha hecho mención al dictamen desfavorable del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto para la reforma del registro horario.

Díaz ha recordado que el registro horario ya está en vigor y es digital en la mayor parte de las empresas y ha criticado que se hable de él como si fuera "física cuántica".

"No salgo de mi asombro, hablar del registro horario no es hablar de física cuántica", ha señalado la ministra, que ha añadido que esta medida "es la pieza central de la reducción de la jornada laboral".

"Si yo hubiera retirado el registro horario del anteproyecto de ley (de reducción de jornada), la patronal española aplaudiría rápidamente", ha apuntado Díaz, que ha dejado claro que la reforma del registro horario "no es una ocurrencia suya", sino que existen sentencias "rotundas" del Tribunal de Justicia Europeo condenando a España porque su registro horario "no es objetivable, no es fiable y no es interoperable".

La ministra ha asegurado que, pese al dictamen del Consejo de Estado, va hacer que el registro horario sea eficaz "siguiendo el mandato del TJUE".

DECRETO ANTICRISIS

Díaz ha aprovechado también su intervención en este acto para mandar un mensaje de esperanza y tranquilidad frente al impacto de la guerra en Irán, pues el Gobierno ya ha tomado medidas en el decreto que se vota hoy en el Congreso y además tiene experiencia en gestionar crisis.

La ministra ha indicado que, de mantenerse los precios del petróleo actuales todo el año, la factura energética de España se incrementaría en 20.000 millones de dólares, al tiempo que ha llamado la atención sobre la escalada del Euríbor, que con su subida al 3% puede suponer un ascenso en las hipotecas variables de hasta 500 euros.

"Donald Trump y la Internacional del Odio nos han metido en una guerra que es ilegal, que es injusta, que es criminal, y una guerra, además, que nadie eligió, que nadie votó, y que sólo quieren unos poquitos poderosos amigos de Trump para seguir enriqueciéndose", ha denunciado la ministra.

En este sentido, ha denunciado la "irresponsabilidad mayúscula" de la oposición ante el conflicto bélico en Oriente Medio, para acusar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "no se entera o no quiere enterarse de lo que está pasando con esta crisis".

Así y de cara al decreto de rebajas fiscales en la energía que se somete a votación este jueves en el Congreso, Díaz ha manifestado que no sabe lo que va a votar el PP, pero ha anticipado que no se va a poner al lado del Gobierno "ni de su país".

VIVIENDA

Díaz ha afirmado además que el paro ya no es el principal problema de España, sino que lo es la vivienda, por lo que ha vuelto a pedir que se intervengan los precios y se penalice a las comunidades autónomas del PP que se han rebelado contra la Ley de Vivienda.

Asimismo, ha pedido a los inquilinos a que insten a la prórroga de sus contratos de alquiler en las condiciones actuales antes del debate en el Congreso del decreto de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros tras el plante de Sumar al ala socialista del Gobierno.