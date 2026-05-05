Díaz pone el acento en la reducción del paro juvenil a mínimos históricos y en el récord de empleo

1084046.1.260.149.20260505092529 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que los datos de paro y afiliación de abril trajeron "muy buenas noticias", como el récord de afiliaciones a la Seguridad Social a más de 22,1 millones y el mínimo histórico del paro juvenil.

En un vídeo valoración de los datos remitido a los medios de comunicación, Díaz ha resaltado que "jamás" ha habido tantas personas trabajando en España, al tiempo que el desempleo ha bajado en abril por debajo de los 2,4 millones de desempleados por primera vez desde 2008.

Uno de los mejores datos que nos deja el mes es el desempleo juvenil, ha destacado la ministra, que ha subrayado que, tras bajar en 19.284 desempleados, el paro juvenil se ha situado en "la menor cifra de su historia", con algo más de 169.000 jóvenes.

Además, la vicepresidenta ha hecho hincapié en la mejora de la calidad del empleo, pues antes de la reforma laboral sólo el 10% de los contratos eran indefinidos, mientras que ahora suponen uno de cada dos contratos firmados.

"Los datos son muy positivos pero eso no nos va a hacer bajar los brazos. No nos conformamos. Aún quedan muchas familias que necesitan de nuestras políticas públicas. Vamos a seguir trabajando para que se suban los salarios, se paguen las horas extras y se garanticen derechos", ha apuntado.