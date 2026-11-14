El Gobierno lamenta que no haya acuerdo pesquero UE-Mauritania y pide seguir negociando fuera de plazo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante el Congreso Nacional del Atún, en el Palacio de Neptuno, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lamentado9 que no haya podido alcanzarse el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania antes de que expire el actual, el 15 de noviembre, y seguirá insistiendo a la Comisión Europea (CE) para que continúe, ya fuera de plazo, con las gestiones y negociaciones necesarias para cerrar un nuevo pacto, según han indicado fuentes del departamento.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado en un mensaje en la red social X su pesar por que el acuerdo entre la CE y Mauritania "haya expirado" y ha instado al Ejecutivo comunitario a "proseguir los contactos" para alcanzar un nuevo protocolo "cuanto antes". Planas ha añadido que, "de forma temporal", España cuenta con caladeros alternativos para la flota que debe abandonar aguas mauritanas.

Las fuentes ministeriales han precisado que esos caladeros son los de Portugal y Guinea Bissau, y que a este último se dirigirá la mayoría de los buques españoles mientras la CE trata de cerrar un nuevo acuerdo con Mauritania fuera de plazo. Según han señalado, el objetivo es lograr un acuerdo "con la máxima celeridad" para que la flota europea, "especialmente la española", pueda volver al caladero mauritano. Han calificado el acuerdo de "estratégico para la UE y para España".

Una treintena de buques españoles se benefician del acuerdo, según el Ministerio. La mayoría son marisqueros (18), seguidos de atuneros cerqueros congeladores (7) y de buques arrastreros no congeladores y palangreros de fondo (4). Según los años, también han faenado en aguas mauritanas algún arrastrero congelador y algún buque de pesca de demersales y atunero cañero.

Entre los buques que faenan este año, los marisqueros tienen como puertos base Huelva (12) y Las Palmas (6) y los arrastreros no congeladores y palangreros de fondo, Marín (3) y Las Palmas (1). Los buques de pesca de demersales tienen su base en Burela (1) y Algeciras (1) y los atuneros cerqueros congeladores, en Bermeo (1) y A Coruña (1).

Las mismas fuentes han explicado que España es uno de los Estados miembros que, junto a la Presidencia irlandesa de turno de la UE, ha presionado para que la CE redoblara sus esfuerzos negociadores. Hace un mes, Planas y sus homólogos de Portugal, Países Bajos y Letonia enviaron una carta al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en la que incidían en la necesidad de alcanzar un acuerdo y de que, si no se culminaba en el plazo previsto, la CE estuviera preparada para ofrecer alternativas a la flota comunitaria.

El Ministerio ha subrayado que la relación bilateral entre la UE y Mauritania es de "importancia estratégica para el conjunto de los Estados miembros", tanto en los aspectos económicos como en los de seguridad y ha insistido a la CE en la importancia de mantener un acuerdo "que refuerza la influencia de Europa en África", y en concreto en Mauritania, el último caladero importante que mantiene la UE, para conservar un sector productivo que "garantiza la seguridad alimentaria y el abastecimiento" de los mercados comunitarios.

Además, España aboga por intensificar las negociaciones "al más alto nivel", con la implicación de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para evitar que los barcos que ahora faenan con pabellón comunitario pasen a otras banderas, con la consiguiente pérdida de capacidad productiva europea. Las mismas fuentes han advertido de que el desplazamiento de las flotas hacia otras banderas "tiene un evidente efecto negativo en la sostenibilidad global de la pesca mundial".