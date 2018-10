Economía/Laboral.-(Amp) Díaz Ferrán dice que las medidas del Gobierno para reformar el mercado laboral se quedan cortas

Actualizado 27/01/2010 12:49:49 CET

Defiende la labor de los empresarios y asegura que no son los culpables de la crisis, sino la solución

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, señaló este miércoles que el listado de propuestas que contempla la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno "se queda corto", por lo que adelantó que la CEOE se planteará "con altura de miras, sin perímetros y líneas rojas" una lectura amplia de la propuesta "con ambición, realismo, altura de miras y la mejor disposición al diálogo y al acuerdo".

"Debemos abordar esta reforma con la tenacidad y esfuerzos necesarios para que (la reforma) sea útil para las empresas y los trabajadores", señaló Díaz Ferrán durante su intervención en el Foro Nueva Economía, donde recordó que la CEOE no es la única que piensa que la reforma laboral es "imprescindible".

A su parecer, esta reforma requiere la modificación del marco legislativo actual para adecuar la situación del mercado de trabajo a las empresas, reducir la dualidad del mercado y mejorar las políticas activas de empleo.

Entre los aspectos que debe contener la reforma, apuntó a la flexiseguridad, el funcionamiento eficaz del servicio público de empleo estatal o la simplificación de la contratación, manteniendo los contratos temporales donde son imprescindibles y mejorando el contrato a tiempo parcial.

En este sentido, Díaz Ferrán aseguró que la CEOE no plantea disminuir las garantías o derechos de los trabajadores rebajando el despido, sino que baraja la posibilidad de crear un nuevo tipo de contrato estable para algunos colectivos, como los parados o los jóvenes que no tienen trabajo, aunque aseguró que no es el tema principal del diálogo social.

De la misma forma, resaltó la importancia de potenciar la colaboración empresarial en las mutuas de trabajo, reducir el absentismo, prolongar la vida laboral, aumentar la transparencia en el sistema de cotizaciones para que sean más ajustadas y permitan al país ser más competitivo.

Díaz Ferrán se mostró convencido de con estas propuestas España saldrá de la crisis en mejores condiciones, tanto en actividad productiva como en generación de empleo. "Si esperamos a que la crisis la resuelvan desde fuera, tenderemos que competir con países con economías y regulaciones laborales más modernas y flexibles", añadió, tras asegurar que la patronal pretende hacer reformas con un "diálogo leal, coherente, sensato y con unas ganas enormes" de acuerdos.

"TOTALMENTE DE ACUERDO" CON FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ.

Preguntado por las coincidencias con las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de reformar el mercado laboral, aseguró que no es la primera ni la última vez que están "totalmente de acuerdo" y no sólo con él, sino con otras instituciones.

En este sentido, celebró que se haya abierto el debate nacional sobre la necesidad de llevar a cabo esta "imprescindible" reforma del mercado laboral para salir de la crisis y asentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento, y pidió al Ejecutivo que siga avanzando en esta dirección contando con la colaboración de la patronal, que nunca planteará "líneas rojas" a ninguna negociación.

"Nunca vamos a poner líneas rojas a ningún tipo de sugerencia", señaló el presidente de la patronal, tras asegurar que la CEOE está dispuesta a hablar de todo lo que quieran los agentes sociales, aunque esto no significa que siempre haya que estar de acuerdo.

REFORMAS PRÓXIMAS A LA CEOE.

Asimismo, confió en que las otras reformas que también está planteando el Gobierno, no sólo la laboral, supongan un giro en política y que se aproximen a las tesis de la CEOE teniendo en cuenta las medidas que han planteado los empresarios, aunque indicó que habrá que profundizar más en ellas.

No quiso dar detalles sobre la reforma de la negociación colectiva en la que trabaja con los sindicatos, y descartó que sea una mala idea que el Gobierno traslade un documento con sus propuestas a los agentes sociales. Además, confió en que en el transcurso de los próximos días o meses se pueda llegar a un acuerdo positivo.

Díaz Ferrán defendió la labor de los empresarios y aseguró que ellos no son el problema, sino la solución, por lo que seguirán trabajando en equipo, tomando decisiones con consenso, desde la independencia y con la "firme voluntad" de seguir luchando, trabajando, arriesgando e invirtiendo. "No vamos a rendirnos", señaló.

Dicho esto, hizo un repaso de la situación económica y aseguró que, tras el balance negativo del 2009, sólo cabe esperar "mejoras" en las condiciones, aunque alertó de la gran incertidumbre que aún existe y de los riesgos que hay que afrontar: el proceso de saneamiento del sector financiero en todos los países, la retirada de estímulos y los elevados niveles de déficit y deuda.

LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA ES "PREOCUPANTE".

En concreto, consideró que, en España, la situación presupuestaria es "muy preocupante" y precisa de reformas en el sector público para mejorar el gasto de todas las administraciones y su adaptación a unos ingresos que serán menores a los de periodos anteriores.

En cuanto a la reestructuración del sistema financiero, resaltó la importancia de que sea "transparente, profesional y que respete las reglas de competencia", primando los intereses nacionales, y que también sea "independiente, solvente y ajeno" a cualquier interferencia política.

Desde una visión más macroeconómica, aseguró que el peor momento de la crisis ya se ha superado y que las previsiones apuntan a una reactivación "muy gradual" que no se consolidará hasta 2011.

En concreto, afirmó que en esta senda es igual de posible una "leve caída" del PIB en 2010 y tasas positivas en el último trimestre de 2009, hasta llegar a una "débil" tasa de crecimiento en 2011 cercana al 1%, algo que será "insuficiente" para crear empleo. "Si no se toman medidas la recuperación española será más lenta y tardía que en otros países", subrayó.

"PLENA CONFIANZA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA".

A pesar de todo, aseguró que los empresarios tienen "plena confianza" en la economía española porque existen algunos signos "alentadores", aunque consideró que para sentar las bases del nuevo ciclo económico se precisan reformas "de calado" que afronten los retos de la economía española y permitan recuperar la confianza de empresas y familias.

"No se trata de cambiar el modelo por legislación o Presupuestos, sino de crear las condiciones adecuadas para que poco a poco vaya cambiando el patrón", señaló el presidente de la CEOE, quien, sin embargo, consideró que la Ley de Economía Sostenible va en la "dirección adecuada" porque recoge algunas propuestas de la CEOE.

A su parecer, el proyecto se queda un poco corto, aunque hay que esperar a ver la nueva recogida de ideas, por lo que pidió "gran convicción y firmeza" en las medidas que se puedan adoptar más adelante. En este sentido, echó de menos algún cambio fiscal para empresas, alguna propuesta energética y e iniciativas que fomenten la internacionalización, entre otras cosas.