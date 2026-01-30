ArcelorMittal asegura que el plan de deslocalización a la India reforzaría un modelo de negocio "sostenible"

Archivo - El CEO de ArcelorMittal en Europa, Sanjay Samaddar, interviene durante el acto de inicio de la obra de construcción de la nueva Acería Eléctrica de Gijón, en ArcelorMittal, a 9 de mayo de 2024, en Gijón, Asturias (España). (Archivo) - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La multinacional ArcelorMittal Europa ha justificado este viernes que esté analizando la posible ampliación del alcance de su proyecto de transformación de las funciones de soporte, "con el objetivo de avanzar en la optimización y estandarización de actividades que actualmente se desarrollan de manera fragmentada en distintos centros de Europa", ha explicado a preguntas de Europa Press.

En este contexto, contemplan, entre otras iniciativas, la creación de un hub de servicios empresariales en India y la ampliación del centro de excelencia de servicios empresariales que la compañía ya opera en Polonia.

Según la empresa siderúrgica, ambas medidas contribuirían a reforzar un modelo de negocio "sostenible" para ArcelorMittal Europa, alineando su desempeño con el de otras grandes empresas del sector "y aprovechando el talento global, procesos modernos y tecnologías avanzadas de información, automatización e inteligencia artificial para ofrecer servicios fiables y de alta calidad".

Dicho esto, han recalcado que la compañía se encuentra "únicamente" en una fase de análisis inicial, a lo que han añadido que cualquier decisión adicional la comunicarán "en su debido momento".