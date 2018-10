Economía/Laboral.- Díaz Ferrán cree que las propuestas del Gobierno para reformar el mercado laboral se "quedan cortas"

Actualizado 27/01/2010 11:15:15 CET

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró hoy que el listado de propuestas que contempla la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno "se queda corto", por lo que adelantó que la CEOE se planteará "con altura de miras, sin perímetros y líneas rojas" una lectura amplia de la propuesta "con ambición, realismo, altura de miras y la mejor disposición al diálogo y al acuerdo".

"Debemos abordar esta reforma con la tenacidad y esfuerzos necesarios para que (la reforma) sea útil para las empresas y los trabajadores", señaló Díaz Ferrán durante su intervención en el Foro Nueva Economía, donde recordó que esta reforma no contempla algunos cambios fiscales necesarios para los empresarios, alguna propuesta energética o elementos que permitan la recuperación del crédito.

Sobre la propuesta de la patronal para modificar el despido, Díaz Ferrán aseguró que la CEOE no plantea disminuir las garantías o derechos de los trabajadores, sino que baraja la posibilidad de crear un nuevo tipo de contrato estable para algunos colectivos, como los parados o los jóvenes que no tienen trabajo, aunque aseguró que no es el tema principal del diálogo social.

Aún así, celebró que se haya abierto el debate nacional sobre la necesidad de llevar a cabo la "imprescindible" reforma del mercado laboral para salir de la crisis y asentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento, al tiempo que pidió al Ejecutivo que siga avanzando en esta dirección y ofreció la colaboración de la patronal que nunca planteará "líneas rojas" a ninguna negociación.

Asimismo, confió en que las otras reformas que también está planteando el Gobierno, no sólo la laboral, supongan un giro en política y que se aproximen a las tesis de la CEOE teniendo en cuenta las medidas que han planteado los empresarios.

