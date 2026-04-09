Elma Saiz asegura que el gasto promedio en pensiones sobre PIB será del 14% hasta 2050

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participan en la presentación de INTegraSS, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). INTegraSS es la nueva herramienta de proyección de las pensiones de la Seguridad Social. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este jueves la herramienta INTegraSS, un modelo de proyección del sistema de pensiones y su gasto, que estima que el gasto promedio de las pensiones españolas sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte hasta 2050.

Durante el acto, que ha sido clausurado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la ministra de Seguridad Social ha destacado que esta proyección supone un porcentaje inferior respecto a la última estimación que hizo la AIReF, que situó el gasto en el 14,4%, y que ya se encontraba dentro de la regla de gasto en pensiones pactada con Bruselas.

"El sistema de pensiones es sostenible, su gasto futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando", ha expuesto Saiz, que ha indicado que el porcentaje de gasto en pensiones sobre el PIB llegará a su máximo en 2049 y a partir de ese año descenderá.

La ministra ha indicado que INTegraSS permitirá adelantarse al comportamiento futuro del sistema público de pensiones para lo que el sistema procesa toda la información de las bases de datos de la Seguridad Social, cruzándola con proyecciones macroeconómicas y demográficas.

"Estamos ante un avance decisivo para el diagnóstico y la calificación de nuestro sistema público. Hablamos del modelo más completo y fiable para proyectar el futuro de nuestras pensiones, que son la piedra anular del estado de bienestar", ha expuesto la ministra.

Con esta herramienta, el Ejecutivo pretende anticipar soluciones a los problemas que puedan surgir en el sistema de pensiones, entre ellos y el más inmediato, la jubilación de la generación del 'baby boom'.

Durante la presentación, Elma Saiz ha recalcado que de cara a 2050 en España la población crecerá, con 53,7 millones de personas, hasta estabilizarse en 53,5 millones en 2070. Además, la esperanza de vida aumentará hasta superar los 88 años, mientras que la economía seguirá creciendo, con un PIB real del 2,8% hasta 2030 y del 1,5% en los años 2050 y 2070.

Asimismo, ha indicado que en los primeros meses del año, casi un 13% de las jubilaciones fueron demoradas voluntarias, dos puntos por encima del cierre de 2025 y ocho puntos más que las de 2019, mientras que ya son 13.000 personas las que se han acogido a una jubilación activa desde que se mejoró la compatibilidad entre trabajo y pensión el año pasado.

Todo ello ha hecho que la edad de pensión media de jubilación se situará en 65,2 años, frente a la media de 64,4 años de 2019.

OFRECERÁN DATOS DE FORMA ANUAL

Durante la presentación, la subdirectora general de Planificación de la Seguridad Social, Ana Guzmán, y la directora general de Ordenación de la Seguridad Social, Marta Morano, han indicado que el modelo, en el que se ha trabajado durante dos años, está basado en diferentes módulos, lo que hace al sistema consistente.

Así, para predecir el gasto del sistema de pensiones, se usan datos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, del régimen de clases pasivas y las pensiones no contributivas. Los dos primeros bloques (pensiones contributivas y del régimen de clases pasivas) forman parte de los modelo de cohortes, mientras que el bloque de no contributivas forman parte del modelo agregado.

De esta manera, se diferencia por sexo, edad, régimen y tipo de pensión, lo que permite al sistema ser flexible y actualizar los escenarios de forma ágil y rápida a los cambios que se puedan producir.

Desde la Seguridad Social han asegurado que publicaran de forma anual los resultados que reporte INTegraSS para dar transparencia al modelo.

CUERPO: REFUERZA LA CREDIBILIDAD DE NUESTRAS PREVISIONES

La clausura del acto ha corrido de la mano del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha destacado que INTegraSS refuerza la credibilidad del Gobierno sobre sus previsiones, a la vez que aporta más transparencia a los resultados y ayuda a acotar el debate sobre el futuro de las pensiones.

Cuerpo ha defendido que las pensiones son una pieza clave del contrato social y el Gobierno debe garantizar sus sostenibilidad, por lo que esta nueva herramienta ayudará a la toma de decisiones a largo plazo sobre el sistema de pensiones.

"Es importante para anticipar retos que ya sabemos, como la evolución demográfica y la jubilación del baby boom", ha defendido el vicepresidente primero, que ha reivindicado que esta herramienta permitirá pasar de un enfoque reactivo a uno anticipador.