España alcanza máximos de empleo y BeBee, plataforma de búsqueda laboral, agiliza la captación de talento

La afiliación a la Seguridad Social alcanzó este verano cifras récord con más de 21,8 millones de cotizantes y un paro en mínimos de los últimos dieciocho años. Este crecimiento, impulsado por el turismo y los servicios, ha puesto en evidencia la dificultad para cubrir vacantes en sectores como la construcción, la industria y la sanidad.

Desde la plataforma híbrida BeBee se ofrece a las empresas un sistema de publicación directa y segmentación avanzada de ofertas que facilita la captación de talento en un mercado con necesidades urgentes de contratación.

CREACIÓN DE EMPLEO EN NIVELES HISTÓRICOS

Los últimos datos oficiales confirman que el mercado laboral español vive una etapa de expansión. La Seguridad Social cerró julio con 21.865.503 afiliados de media, tras sumar más de 475.000 trabajadores en el último año. El paro registrado descendió hasta 2,4 millones de personas, su cifra más baja en un mes de julio desde 2007.

El descenso interanual fue de un 5,7 %, con una reducción significativa entre jóvenes y mujeres. El turismo explica buena parte de este dinamismo. El sector alcanzó en julio su segundo mayor récord de cotizantes, con casi 2,98 millones de trabajadores. Hostelería y restauración concentran gran parte de la creación de empleo estival, junto con el comercio y el transporte. Sin embargo, el crecimiento no se limita a los servicios. La industria manufacturera, la educación y la sanidad también sumaron afiliados.

El avance refleja una recuperación sostenida tras años de ajustes y consolidación de sectores emergentes. Aun así, la creación masiva de empleo convive con un desafío evidente: la falta de mano de obra cualificada en actividades clave.

VACANTESS DIFÍCILES DE CUBRIR EN SECTORES ESTRATÉGICOS

La construcción se enfrenta a una carencia estructural. Informes recientes cifran entre 700.000 y un millón los trabajadores necesarios para responder a la demanda prevista hasta 2026. El déficit amenaza con retrasar proyectos de vivienda e infraestructuras estratégicas.

La industria sufre un problema similar. Profesiones como soldadores, electromecánicos o montadores se encuentran entre las más buscadas. El 75 % de las empresas industriales declara tener dificultades para cubrir estos perfiles. Además, más de un 12 % de los empleados del sector supera los 60 años, lo que agrava el riesgo de relevo generacional.

En la sanidad las cifras son aún más preocupantes. Uno de cada tres médicos en España ya supera los 55 años. Para 2029 podrían faltar más de 5500 médicos de familia, mientras que el déficit de enfermeras se sitúa en más de 100.000 profesionales. La jubilación masiva prevista amenaza la sostenibilidad de los servicios sanitarios. Estos datos confirman que el auge del empleo no implica necesariamente facilidad para contratar. Los desajustes entre oferta y demanda de perfiles cualificados obligan a buscar soluciones ágiles para cubrir puestos.

EL PAPEL DE BeBee EN LA CAPTACIÓN DE TALENTO

En un mercado donde la demanda supera en muchos casos la disponibilidad de profesionales, las empresas necesitan herramientas que faciliten el acceso a candidatos adecuados. BeBee, como plataforma híbrida de empleo, combina un portal de vacantes con funciones de red profesional.

Las compañías pueden publicar sus ofertas directamente, sin intermediarios, lo que acorta los tiempos de gestión. La segmentación permite ajustar la difusión a factores como experiencia, ubicación o intereses. De esta manera, las ofertas llegan a profesionales con un perfil más adecuado.

Otra de sus ventajas es el uso de campañas de pago por clic (PPC). Este sistema garantiza visibilidad optimizada: cada anuncio se muestra a usuarios con más probabilidades de encajar en la vacante, evitando la acumulación de candidaturas poco relevantes. La metodología permite también controlar presupuestos y medir el impacto real de cada publicación.

Además, al combinar red social y portal laboral, BeBee facilita que las empresas no solo difundan vacantes, sino que también proyecten su cultura corporativa y proyectos. Esta característica resulta especialmente valiosa para startups o pymes que necesitan diferenciarse y atraer talento en un mercado competitivo.

RETOS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO LABORAL

El auge de la afiliación y el descenso del paro muestran una recuperación sólida del mercado laboral español. Sin embargo, la escasez de profesionales en construcción, sanidad e industria apunta a que el desafío ya no es tanto crear empleo, sino cubrirlo con personal cualificado. La demografía es un factor decisivo.

El envejecimiento de plantillas y la falta de relevo generacional en sectores técnicos acentúan los desajustes. La formación profesional y los programas de recualificación aparecen como claves para garantizar disponibilidad de perfiles.

A corto plazo, la solución pasa por optimizar la captación de talento. Aquí entran en juego plataformas como BeBee, que permiten responder con agilidad a la demanda creciente y conectar a las empresas con los trabajadores adecuados en plazos reducidos. El futuro del empleo en España dependerá de combinar políticas activas de formación con canales digitales de reclutamiento eficaces.

La capacidad de cerrar procesos rápidos y precisos será esencial para sostener la expansión económica y evitar que proyectos estratégicos se frenen por falta de personal. España vive un momento histórico de creación de empleo, con cifras récord de afiliación y descensos del paro que devuelven el optimismo al mercado laboral. Pero el reto no es solo crear empleo, sino asegurar que cada puesto encuentre a la persona adecuada. Y para ello, la eficiencia en la captación será clave en los próximos años.

