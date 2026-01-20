La Eurocámara exige más protección laboral y formación para afrontar la transición verde y digital

Sesión plenaria en el Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes medidas para garantizar empleos de calidad y reforzar la protección de los trabajadores frente al impacto de la transición verde y digital, ante su preocupación por la escasez de mano de obra cualificada y el aumento de los procesos de reestructuración en distintos sectores.

En una resolución aprobada en sesión plenaria con 420 votos a favor, 207 en contra y 20 abstenciones, los eurodiputados subrayan la necesidad de establecer un marco común que aporte seguridad jurídica y normas mínimas en el ámbito laboral durante este proceso de transformación económica.

El texto señala que la escasez de trabajadores con las competencias necesarias es uno de los principales retos para la transición verde y digital, por lo que insta a los Estados miembro a reforzar la financiación de programas de educación, formación profesional para facilitar la adaptación de la mano de obra.

También pide reforzar la protección frente a los despidos injustificados y garantizar que los trabajadores afectados por procesos de reestructuración tengan acceso a compensaciones adecuadas, oportunidades de formación y apoyo para reincorporarse al mercado laboral.

Además, el Parlamento subraya la necesidad de que los países desarrollen estrategias nacionales de transición acompañadas de programas de apoyo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, para facilitar su acceso a la financiación europea y hacer frente a la falta de personal cualificado.

Los eurodiputados también reclaman mantener y ampliar el Fondo de Transición Justa más allá de 2027, tras lamentar que la propuesta inicial de la Comisión Europea para el próximo marco presupuestario no incluya un instrumento específico para abordar las consecuencias sociales de la transición.