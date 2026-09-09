Garamendi advierte de pérdidas "evidentes" en los negocios de Ceuta y reclama seguridad "urgente"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.- Juanma Serrano - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido este miércoles de que las pérdidas de los negocios en Ceuta tras crisis por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos "son evidentes", y ha pedido para la ciudad autónoma seguridad "urgente".

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Ceuta, Garamendi ha reconocido que están preocupados por la situación que están atravesando los negocios de la ciudad autónoma, que principalmente son pequeños comercios.

"Los empresarios nos dicen que lo que quieren es vivir como vivían antes, quieren volver a la normalidad", ha subrayado el presidente de la CEOE, tras denunciar que actualmente en Ceuta "no hay libertad de empresa", dada la inseguridad que se vive en la ciudad, que está obligando a algunas empresas a incluso contratar seguridad privada.

Para el líder de los empresarios, esto es un problema de soberanía nacional y ha remarcado que esto "no puede volver a pasar". "Se tendrá que decidir quién lo ha hecho bien o mal, pero no puede volver a pasar. Es un atentado contra la soberanía", ha enfatizado.

De su lado, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha señalado que los negocios necesitan una solución inmediata y, sobre todo, un plan hasta que la situación se solucione. "Mientras estemos en esta situación, las ayudas son total y absolutamente insuficientes", ha lamentado.

Y es que, aunque ha valorado las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Economía, los empresarios ceutíes han advertido de que el problema es que la catástrofe sigue y no hay ni plan ni una solución inmediata para volver a la normalidad, que es lo que el empresariado principalmente necesita.

JORNADA EN CEUTA

CEOE ha reunido esta mañana en Ceuta a su Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para conocer de primera mano la crisis que se está viviendo en la Ciudad Autónoma.

A primera hora de la mañana, una representación de CEOE ha recorrido la Ciudad Autónoma para conocer la situación en puntos clave como la Playa del Trampolín.

A continuación, ha tenido lugar la reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE, en la que han estado presentes hasta una treintena de miembros de forma presencial en Ceuta, entre ellos la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, y que ha estado presidida por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Entre los asistentes en el territorio también han estado el secretario general de la organización, José Alberto González-Ruiz; y todas las vicepresidencias de CEOE: Miguel Garrido (CEIM); Ángela de Miguel (Cepyme); Lorenzo Amor (ATA); María Aránzazu del Valle (Unespa); Íñigo Fernández de Mesa (CECA); Javier González de Lara (CEA); Alejandra Kindelán (AEB); Vicente Lafuente (CEV); Julián Núñez (Seopan), así como María Helena Antolín y Santiago García-Nieto, en representación de Foment del Treball.

Asimismo, han acudido a Ceuta presidentes de federaciones territoriales y de sectores tan relevantes en Ceuta como el comercio o la hostelería; y ha participado asimismo la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y el presidente de CEOE Campus, Santiago Aparicio.

Para completar la jornada, el presidente de CEOE y la presidenta de CECE se desplazarán a Málaga para mantener allí un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para continuar, esta vez de forma presencial, con las conversaciones y contactos que de forma permanente han mantenido desde que se inició la crisis en la Ciudad Autónoma.