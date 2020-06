Garamendi dice que es "muy difícil" llegar el martes a un acuerdo sobre la extensión de los ERTEs

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que es "muy difícil" llegar al martes de la próxima semana a un acuerdo para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

"Todavía en este momento no tenemos papeles del Gobierno. Los de la CEOE están, los de sindicatos están, pero no he visto ningún papel del Gobierno", ha apuntado.

Según Garamendi, "es muy difícil que se hable de flexibilidad y que se esté pidiendo a su gente que tenga que trabajar el domingo, porque llegue papel a la tarde y noche para que el lunes se diga que sí".

No obstante, ha dejado claro que la intención de la patronal siempre es la de negociar, trabajar y llegar a acuerdos. "Estamos donde estamos y por tanto nuestro interés es defender a la economía española, a nuestro país y también que estas empresas puedan estar hibernadas y defendiendo a los trabajadores y protegiendo el empleo, que es el que se protege con los ERTE".