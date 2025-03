Garamendi pide evitar una "guerra sucia" en el proceso electoral de Cepyme

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido evitar "una guerra sucia" en el proceso electoral de Cepyme y ha reconocido que quiere una organización para las pequeñas empresas "más potente, más activa y profesional".

"Es un proceso electoral interno y pensamos sinceramente que lo que no se debe hacer es una guerra sucia", ha señalado el presidente de la patronal durante su intervención en el foro 'Wake up, Spain!', organizado por El Español/Invertia.

Precisamente este lunes, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha asegurado que "no tiene ningún sentido la velocidad o la forma en que se está produciendo el incipiente proceso electoral" en Cepyme, con una "fractura o un estallido" dentro de la CEOE.

Gerardo Cuerva se presentará a la reelección de la Presidencia de Cepyme, mientras que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, llevará un candidato alternativo para sustituirle: la actual presidenta de CEOE-Cepyme Valladolid, Ángela de Miguel.

"Creo que Ángela es una mujer extraordinaria. Gerardo ha estado 6 años, yo no tengo nada que decir. Pero lo que no me vale es que nadie es víctima. Estos no son procesos personales. Estos son procesos de equipo a una persona a la cual le ofrecí que siguiera siendo vicepresidente", ha señalado Garamendi.