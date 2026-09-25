Novo y la sueca Nanexa cierran un acuerdo de 1.165 millones para desarrollar fármacos de acción prolongada

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MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio Novo Nordisk ha otorgado licencia exclusiva global para el desarrollo de ciertos medicamentos a la farmacéutica sueca Nanexa por valor de 1.165 millones de euros, con la que buscan expandir la investigación y su presencia en los sectores de la obesidad y la diabetes.

El acuerdo de colaboración extiende licencia a la plataforma tecnológica patentada de administración de fármacos por deposición de capa atómica de Nanexa, PharmaShell, para fármacos terapéuticos en indicaciones que incluyen obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiometabólicas.

De acuerdo con los términos alcanzados, Novo liderará el desarrollo y la comercialización a nivel mundial y Nanexa podrá recibir el monto total de 1.165 millones de euros a través de una contraprestación inicial de 615 millones y otros pagos por la superación de hitos de desarrollo y regulatorios. Asimismo, el pacto contempla el pago de un porcentaje bajo de un solo dígito sobre las futuras ventas de los productos.

La colaboración incluye el desarrollo de formulaciones inyectables de acción prolongada con diferentes perfiles de frecuencia de administración, siendo la administración mensual y trimestral los perfiles objetivo.

A través de este impulso a los fármacos inyectables de acción prolongada aspiran a reducir la frecuencia que los pacientes deben tomar sus dosis para mejorar la experiencia de tratamiento en personas con enfermedades crónicas.

Las acciones de Nanexa se disparaban hasta un 130% en la Bolsa de Estocolmo una vez conocido el acuerdo, de tal manera que cotizan en alrededor de 13,50 coronas suecas (1,20 euros) desde las 5,93 coronas (0,53 euros) en los que cerró la sesión bursátil de la pasada jornada.

"Estamos muy entusiasmados y orgullosos de este acuerdo de licencia con Novo y esperamos colaborar con ellos para desarrollar con éxito productos con una dosificación menos frecuente para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2", ha destacado el consejero delegado de Nanexa, David Westberg.

"Con este acuerdo, Nanexa entra en una nueva era de considerable solidez financiera, lo que nos permite ampliar significativamente las aplicaciones de nuestra exclusiva tecnología por deposición de capa atómica a otras áreas terapéuticas y nos brinda la oportunidad de construir un negocio sostenible a largo plazo", ha indicado el presidente de Nanexa, Göran Ando.