El Gobierno mantiene que la subida del SMI será inmediata y niega efectos negativos sobre el empleo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reafirmado este martes el compromiso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 "con carácter inmediato".

Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que este asunto se haya discutido en el diálogo social y de que se estén "apurando" todas las posibilidades de acuerdo.

"Deseamos hacer (esta subida) en el ámbito del diálogo social y mantenemos y reiteramos nuestro compromiso de que llegue al 60% del salario medio a final de legislatura", ha subrayado Rodríguez, que no ha aclarado si la subida inminente del SMI se aplicará en septiembre o surtirá efectos a partir de octubre.

En todo caso, ha destacado que el alza del SMI supondrá "dar dignidad" a los salarios de los trabajadores más vulnerables y ha cifrado en 1,5 millones de personas las que tienen el salario mínimo como indicador de sus ingresos.

"Este Gobierno hará todos los esfuerzos par atender a estos trabajadores, que no tienen cobertura de la negociación colectiva (...) La recuperación ha de llegar a todos, también a los que tienen menores salarios", ha añadido.

En relación a las advertencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que la subida del SMI podría "destrozar más empleo" si finalmente se hace sin acuerdo social, la ministra ha subrayado que dicho análisis "no se sostiene", pues el SMI ha subido un 30% en los últimos años y, de no haber sido por la crisis que trajo la pandemia, "el empleo no se hubiera visto afectado".