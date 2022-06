El Gobierno mejora su propuesta de cotización para autónomos con ingresos medios

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mejorado su propuesta de cotización para aquellos autónomos con rendimientos netos medios, que ingresen entre 1.700 y 2.300 euros mensuales, aproximadamente, según ha informado este lunes el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, tras una nueva reunión del diálogo social para negociar la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Abad ha afirmado que se ha producido "un acercamiento por parte del Ministerio" al ofrecer una "importante bajada en la cotización mensual" para las rentas medias, por lo que considera que se dan las condiciones para "alcanzar un acuerdo de todas las partes".

En concreto, el Ejecutivo propone que los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales paguen una cuota de 370 euros mensuales, 30 euros menos de los que planteó en su propuesta anterior para el tramo de ingresos de 1.700 a 1.900 euros.

En la última propuesta de tramos que realizó el Gobierno, el pasado 27 de mayo, propuso para el tramo comprendido entre los 1.900 y los 2.330 euros una cuota de 440 euros. Ahora divide este tramo en dos: con unos ingresos de 1.850 a 2.030 euros se propone una cuota de 400 euros, y con ingresos de 2.030 a 2.330 euros, la cuota sería de 440 euros.

Se mantienen sin cambios los seis primeros tramos, correspondientes a rendimientos netos de entre 670 y 1.700 euros mensuales, en los que los autónomos pagarían a la Seguridad Social entre 250 y 294 euros de cuota mensual, lo que supondría rebajas de entre 52 y 65 euros respecto a lo que pagan ahora en promedio mensual.

En los tramos restantes, que van desde los 1.701 a 4.050 euros mensuales de rendimientos netos o más, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 370 y 550 euros al mes.

Tras el encuentro de este lunes, el presidente de UPTA ha advertido a las asociaciones de autónomos con posturas opuestas de que su organización va a ser "absolutamente beligerante" para no volver a la casilla de salida en las negociaciones.

"Creo que ya es momento de tomar decisiones y si este sistema tiene que nacer con el acuerdo del 100% de las partes implicadas, sería lo ideal. Si no, el Gobierno tiene que tomar ya decisiones que puedan cambiar la vida de 3,4 millones de personas trabajadoras por cuenta propia", ha expresado Abad.

Abad también ha informado de que habrá otra reunión a finales de semana para "poder ser capaces de cerrar definitivamente el texto que el Ministerio dará como definitivo". De momento, les ha hecho llegar un borrador.

UATAE PIDE "MÁS AMBICIÓN" Y ATA LO VE "INASUMIBLE"

Por su parte, para la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), el Ministerio debe ser todavía "más ambicioso en la disminución de cuotas para los colectivos con menos ingresos", como han señalado fuentes de esta organización a Europa Press.

Uatae también valora las propuestas para mejorar la prestación por cese de actividad, desveladas en la anterior reunión, y cree que las propuestas de la Seguridad Social "tienen buena intención pero hay que mejorarlas".

En ATA, por su lado, mantienen su rechazo a la propuesta del Gobierno, al considerar que es "inasumible". "Un autónomo que gana 1.700 euros al mes va a tener que pagar 900 euros más de cotización al año, un 26% más, esto es inasumible", ha cuestionado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha recordado que a eso hay que sumar el precio de la luz, la energía o los costes laborales.

Amor ha señalado que, ante esta situación, los autónomos están "para que los gobiernos les quiten costes, no para que se los añadan", y ha añadido que este colectivo no está "para que les pongan zancadillas" con estos nuevos tramos. "No vamos a validar que a un autónomo que gane 1.700 euros le quiten 900 euros el año que viene del dinero que va a su casa", ha advertido.

El presidente de ATA ha adelantado que el viernes trasladarán al Ministerio sus propuestas y alegaciones, ya que todavía no habían tenido tiempo de estudiar el documento que la cartera de Escrivá les remitió el sábado a media mañana.

Precisamente los detalles de ese documento son los que ha explicado este lunes el Ministerio a los agentes sociales y a las asociaciones de autónomos, según han indicado fuentes de la cartera dirigida por José Luis Escrivá.

En concreto, los técnicos y los interlocutores sociales han abordado la nueva propuesta de tramos presentada por el Ministerio, con modificaciones en tres de ellos. Seguridad Social tiene previsto convocar al resto de la mesa "en los próximos días", aunque todavía no tienen una fecha cerrada.