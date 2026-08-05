InfoJobs registra 210.884 vacantes en julio, un 11% menos, pese al impulso de educación y formación

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

InfoJobs registró 210.884 vacantes de empleo en julio, lo que supone un descenso del 11% respecto a junio, cuando se contabilizaron 237.699 puestos ofertados, y una caída del 3% frente al mismo mes de 2025, según ha informado este miércoles la plataforma de empleo.

Por categorías, compras, logística y almacén concentró el mayor volumen de ofertas, con 37.509 vacantes, el 18% del total, seguida de profesiones, artes y oficios, con 25.365 puestos (12%); comercial y ventas, con 21.526 (10%); y turismo y restauración, con 16.761 vacantes (8%).

Educación y formación fue la única categoría que incrementó el número de vacantes respecto al mes anterior, con 4.784 puestos ofertados, un 59% más que en junio y un 12% por encima de julio de 2025.

InfoJobs vincula este incremento al final del curso escolar y a la necesidad de incorporar perfiles para la época estival relacionados, por ejemplo, con la formación o el ocio educativo, así como al inicio de los procesos de selección de cara al próximo curso académico.

En términos interanuales, compras, logística y almacén incrementó un 24% sus ofertas de empleo y venta al detalle avanzó un 26%, hasta contabilizar 9.961 puestos de trabajo.

También aumentaron sus vacantes respecto a julio de 2025 inmobiliario y construcción (+39%), sanidad y salud (+5%) y calidad, producción e I+D (+4%).

TURISMO Y RESTAURACIÓN REDUCE SUS VACANTES UN 27%

Por el contrario, turismo y restauración redujo un 27% sus vacantes respecto a junio y un 13% en comparación con julio del año pasado, aunque se mantuvo entre las categorías con mayor volumen de ofertas de la plataforma, con 16.761 puestos.

En el acumulado anual, el sector supera las 131.000 vacantes, un 4% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el mayor volumen de ofertas en julio, con 50.213 vacantes, seguida de Madrid, con 45.218, y Andalucía, con 22.864.

En cuanto a los perfiles más demandados, los puestos vinculados a la logística y el reparto ocuparon algunas de las primeras posiciones, con 14.782 vacantes para mozos de almacén, 11.812 para conductores de vehículos de reparto y 9.759 para operadores de carretilla elevadora.

EL 39% DE LAS VACANTES OFRECE CONTRATO INDEFINIDO

Del total de vacantes registradas por InfoJobs en julio, 82.400 ofrecían contrato indefinido, lo que representa el 39% de aquellas que informaban sobre la tipología contractual.

Por su parte, los contratos de duración determinada alcanzaron los 75.882 puestos, equivalentes al 35,9% del total publicado en la plataforma.

Respecto al tipo de jornada, 142.051 vacantes ofrecían trabajo a tiempo completo, el 67,3% del total, mientras que el 16,5% correspondía a puestos con jornada parcial.